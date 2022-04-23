【飯戲攻心】鄧麗欣赴歐洲參加烏甸尼遠東電影節　Stephy意大利大解放除罩行街

由黃子華、鄧麗欣、張繼聰、王菀之、林明禎、陳湛文主演的電影《飯戲攻心》衝出國際入圍第24屆意大利烏甸尼遠東電影節競賽單元（Far East Film Festival），同時獲提名競逐The Mulberry Award最佳劇本大獎。

身為《飯戲攻心》女主角之一的鄧麗欣（Stephy）隻身遠赴烏甸尼，代表「一家人」參展，一眾「家人」為此特別拍片為Stephy打氣之餘不忘「自肥」落order買手信。

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落order買手信

大佬黃子華帶頭出手道：「恭喜晒，Stephy拍套喜劇竟然可以拍到去烏甸尼，烏甸尼我就不太熟悉，我只知道有一種土產好受歡迎，聽聞過很長時間，希望你可以攞回來給我們，就是獎了，大、中、細，各形各樣都買點回來。應該買不到的吧？不過都攞點回來啦！等大家高興一下，辛苦你了。」

而林明禎也打氣說：「大佬有句口頭禪話 :『去遠點』，今次《飯戲攻心》真係可以去到好遠，去到烏甸尼參展，希望你為香港爭光！加油！親一個！」又彈出可愛的招牌甫士！

三佬陳湛文預先慶祝，不過就繼續叫「妹仔」 Ivana做事，他說：「咁好消息，等我叫Josephine（Ivana戲中角色）整碟靚叉燒俾你帶上機，等我們的有福叉燒可以揚威海外！」

▲ 《飯戲攻心》

聽教聽話的Ivana角色上身趣緻地稱，會整碟靚叉燒和燒鵝給Stephy旁身上機，並不忘落order要手信，且表情肉緊的說：「你去到之後記得買點意大利粉同Cappuccino手信回來。」

阿聰就非常擔心「女朋友」，情深的跟戲中honey說：「你自己一個出遠門一定要小心點，唔好咁大頭蝦，我會在香港乖乖的等你回來，等你好消息！」

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呼吸新鮮空氣



此外，因疫情整整兩年未能出門的Stephy心情既緊張又愉快，帶着一家人的窩心祝福和手信清單上機，可謂意義重大。

而Stephy抵烏甸尼後在意大利行街，在香港戴了兩年多口罩的她，如今可以不用戴口罩在街上呼吸新鮮空氣。

她看過一家人的打氣視頻後，心情大靚地說：「很開心將《飯戲攻心》這部作品帶到意大利，現在身處街頭也聞到飯香和叉燒香，承大佬（黃子華）所言將土產（奬座）帶返嚟香港，仲有cappuccino，記得等埋我齊人開飯。」