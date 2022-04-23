【串謀詐騙】兩建築公司高層騙7530萬信用證及洗黑錢罪成　案件還柙候判

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廉政公署起訴兩間建築公司兩名高層人員，控告他們串謀詐騙信用證7,530萬元，以及清洗黑錢逾1,000萬元。二人今日（23日）在區域法院被裁定罪名成立。暫委法官陳永豪將案件押後至5月21日求情，暫時還押懲教署看管。



被告王曉杉，53歲，中國鐵建（香港）有限公司（中國鐵建香港）副總經理；及劉聰海，55歲，已結業的成達建築工程有限公司（成達建築）董事，同被裁定一項串謀欺詐罪成，違反普通法。被告劉聰海另被裁定兩項處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產罪成，違反《有組織及嚴重罪行條例》第25（1）條。

中國鐵建香港為上市公司中國鐵建股份有限公司（中國鐵建）的子公司。中鐵國際貿易（香港）有限公司（中鐵國際貿易香港）是中國鐵建另一間子公司，由中國鐵建香港的員工營運，負責為中國鐵建香港及其有關聯的公司採購建築物料。



案情透露，王曉杉案發時為中國鐵建香港副總經理，負責業務發展。劉聰海為成達建築的董事。在王曉杉的安排下，成達建築及中國鐵建香港於2016年9月簽訂諒解備忘錄，成立合營公司以進行建築項目。成達建築其後要求中國鐵建香港協助籌措購買材料的資金，獲中國鐵建香港答允。



2016年12月，在王曉杉的安排下，成達建築再與中鐵國際貿易香港簽訂三份貿易協議，讓中鐵國際貿易香港作為成達建築的採購代理，向一間供應商為三項建築工程採購建築材料，涉及款項以中國鐵建香港在星展銀行有限公司（星展銀行）持有的信用證支付。



中鐵國際貿易香港2017年1月向星展銀行遞交三份以該供應商為受益人的信用證申請書。於2017年1月至3月期間，劉聰海提交文件以證明有關採購交易，相關文件包括建築材料發票、裝箱單和貨運收據。星展銀行因而核准所有申請，並向該供應商發放三筆信用證款項合共7,530萬元。



廉署調查顯示，有關採購交易並不存在，有關諒解備忘錄及三份貿易協議是在王曉杉的安排下簽訂，目的為促使上述信用證的批核。劉聰海提交的證明文件為虛假文件，並處理從上述詐騙罪行共1,050萬元的得益。

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責任編輯：余思嵐