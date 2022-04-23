【疫苗接種】政府下周二起上門為70歲或以上打針　逾5,400人登記【附登記方法】

▲ 聶德權出席湖北社團總會舉辦的疫苗接種活動義工感謝狀頒發典禮。（聶德權fb圖片）

公務員事務局局長聶德權（23日）在社交平台表示，在今個星期二推出「疫苗到戶接種服務」網上登記平台和電話熱線，過去四天，已經有超過5,400名人士完成登記。由下星期二（26日）開始，外展醫護團隊會上門為已經登記的70歲或以上未曾接種疫苗的長者和因疾病或殘疾而行動不便的人士接種疫苗，呼籲市民按時接種第3和第4針，同時鼓勵身邊的兒童及長者盡快接種新冠疫苗。

聶德權又指香港湖北社團總會今年2至3月積極配合政府動員，牽頭與工聯會、尖沙咀街坊福利會等團體，在全港社區抗疫連線和油尖旺民政處支持下，成立疫苗接種中心為街坊，特別是「一老一幼」打針。

地區舉辦的疫苗接種活動往往一日起兩日止，但這個疫苗接種中心就破紀錄地運作了38天，動員超過400人次的醫護人員、超過1,000人次的義工，為市民接種逾8,000劑疫苗。這是一個創新又成功的嘗試，亦是政府與地區組織力量互相配合，動手辦實事、好事，為抗擊疫情作出貢獻的好例子。



接種疫苗仍是走出疫境的關鍵，目前3歲或以上人口的第一針接種率已過9成，第二針接種率亦有8成。當中3至11歲第一針接種率有65%、70歲或以上第一針接種率有74%，80歲或以上第一針接種率超過60%。現時亦有超過311萬人已接種第三劑，佔符合接種條件人口的65%，其中60歲或以上可以打第三針的，已有79%接種了疫苗。

市民如有需要上門打疫苗，可瀏覽「疫苗到戶接種服務」按此登記

查詢熱線：5688 5234

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責任編輯：伍瑋瑋