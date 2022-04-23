【強制檢測】再多40幢大廈納入強檢　涉藍田麗港城、將軍澳叠翠軒、紅磡環海．東岸等

▲ （曾耀輝攝）

政府引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處40個指明地方的人士接受新冠病毒病核酸檢測。

因應多宗陽性檢測個案，有40個指明地方被納入強制檢測公告，涉及多個私人屋苑，包括藍田麗港城、屯門龍門居、將軍澳新都城、沙田銀禧花園、將軍澳叠翠軒、長沙灣昇悅居、紅磡環海．東岸等:

大窩口德士古道69號尚文苑

鴨脷洲利東邨東逸樓

上水彩園邨彩屏樓

沙田廣林苑馥林閣

葵涌華荔邨喜荔樓



屯門新圍苑新奐閣

慈雲山慈樂邨樂旺樓

茶菓嶺麗港城 12 座

香港仔嘉隆苑嘉平閣

屯門龍門居 3 座

沙田沙田中心海寧大廈

將軍澳新都城第二期 3 座

牛頭角觀塘花園大廈玉蓮臺 2 座

石硤尾石硤尾邨美賢樓

鰂魚涌鰂魚涌街 124 號太興樓

天水圍天富苑能富閣

天水圍天晴邨晴碧樓

大圍新翠邨新芳樓

沙田銀禧花園 8 座

沙田穗禾苑豐逸閣

粉嶺碧湖花園 5 座

馬鞍山錦泰苑錦盛閣

將軍澳叠翠軒 3 座

土瓜灣益豐大廈 B 座

藍田平田邨平仁樓

九龍城啓晴邨賞晴樓

深水埗幸福邨福月樓

鑽石山宏景花園 1 座

鑽石山宏景花園 3 座

長沙灣昇悅居 5 座

長沙灣凱樂苑凱葶閣

石硤尾偉智街38號福田大廈

九龍灣德福花園 B 座

深水埗基隆街 2-16 號華寶大廈

紅磡環海．東岸 1A 座

新蒲崗新蒲崗廣場 1 座

牛池灣彩雲(一)邨星辰樓

尖沙咀棉登徑 17-23 號華楓大廈

觀塘順天邨天璣樓

黃大仙黃大仙上邨倡善樓

詳細檢測時間，按此

政府強烈提醒市民必須嚴格遵守強制檢測要求，按時完成強制檢測。政府已在各區設立流動採樣站，便利他們根據強制檢測公告的要求接受強制檢測。即使是已經接種新冠疫苗的人士，亦必須接受上述強制檢測。

三個月內曾經檢測呈陽性結果的人士，包括衞生署已記錄的核酸檢測陽性個案，以及已向衞生署申報的自行快速抗原測試陽性個案）無需接受強制檢測。

至於須接受強制檢測的人士，必須按相關強制檢測公告進行核酸檢測，而不能使用快速抗原測試，以符合公告要求。換言之，快速抗原測試陰性結果不會獲視作為符合強制檢測要求。此外，除非持有醫生證明書證明因健康原因而未能以鼻腔和咽喉合併拭子樣本進行檢測，否則須接受強制檢測的人士不能遞交深喉唾液樣本以符合強制檢測要求。

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責任編輯：伍瑋瑋