【兇殺案】北角一歲半女嬰疑遭勒死　警方拘捕24歲母親

▲ 該名女子送往東區醫院接受救治。（經濟日後資料圖片)

警方在周六（23日）晚上接報，指北角單位有女子與女嬰暈倒，約7個月大女嬰證實當場死亡，消息指，二人是母女關係，警方經過調查後，凌晨將案件列作北角兇殺案，證實死者是一名一歲半女嬰死亡，她24歲母親懷疑涉案被捕，正被扣查。

警方指在周六（23日）9時半接獲一名51歲女子報案，指北角英皇道301至319號麗宮大廈一單位內，有一名女子及一名女嬰倒臥在單位內。警員到場發現女嬰昏迷床上，頸部有傷痕，現場證實死亡，她的24歲母親頸部有傷痕，清醒被送往東區醫院治理。

警方初步調查顯示，女嬰懷疑被人勒死，將案件列作兇殺案，其母親懷疑涉案被捕。警方在案發現場檢獲兩封遺書及一些膠索帶，至於女嬰死因有待驗屍確定。

《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」立即參加：https://bit.ly/3CrwGul

政府派發電子消費券 一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：伍瑋瑋