【派快測包】4區污水呈陽性　民政事務總署派13萬套快測包

▲ 民政事務總署向元朗、九龍城、大埔及葵青住戶及清潔和物管員工免費派發快速測試套裝。（政府新聞處圖片）

民政事務總署（23日）表示因應元朗、九龍城、大埔及葵青採集到對新冠病毒呈陽性的污水樣本，元朗民政事務處、九龍城民政事務處、大埔民政事務處和葵青民政事務處向區內住戶、清潔及物管員工派發共約130,000套快速測試套裝。

署方指元朗民政事務處透過物業管理公司、業主立案法團及村代表，向青山公路洪水橋段附近一帶住宅的住戶、清潔及物管員工派發快速測試套裝作自願檢測。

至於九龍城民政事務處和大埔民政事務處亦透過物業管理公司，分別向九龍城區的樂民新村，以及大埔區的八號花園、汀雅苑、海寶花園及翠屏花園的住戶、清潔及物管員工派發快速測試套裝作自願檢測。

另外葵青民政事務處透過村代表及物業管理公司向九華徑新村、九華徑舊村、曉峯豪園、曉峰居第一至三期、樂園、鐘山小築、海峰花園及華景山莊的住戶、清潔及物管員工派發快速測試套裝作自願檢測。

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責任編輯：伍瑋瑋