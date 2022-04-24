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【懷疑縱火】沙田新田圍邨火警發現助燃劑　男子涉嫌縱火及藏有攻擊性武器被捕

社會 10:27 2022/04/24

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沙田新田圍邨豐圍樓凌晨發生火警，一名男子涉嫌縱火及藏有攻擊性武器被捕。（消防署直播截圖）

沙田新田圍邨豐圍樓今日凌晨（24日）發生火警，警方拘捕一名男子，涉嫌縱火及藏有攻擊性武器，部分傷者傷勢嚴重，需要進行心肺復甦。

警方交代案情指，在凌晨2時26分接報，稱豐圍樓19樓一個5米乘7米的單位起火，到場後在同層梯間，找到一名57歲懷疑與案有關的男子，迅速將他控制，並在他身上檢獲兩把懷疑涉案的刀。被問到該名男子精神是否有異樣，警方表示會是調查方向。

消防及救護隊表示，參與行動的包括8架救護車、1架快速應變急救車、1架輔助醫療裝備車，進行分流及治理，6名傷者需要送院，其中兩人嚴重受傷，心跳暫停，需要進行心肺復甦；一名傷者因吸入濃煙，呼吸困難；另一人背部有一成皮膚二級燒傷；另外兩人感到頭暈不適。

消防處高級消防隊長鄭銘新稱，到場後在現場疏散約400人，隨後採取分隊行動，其中一隊到火警單位滅火，其他隊伍負責爆破救人，在其中一個單位發現兩人昏迷，分別是一位婆婆及一名男子，於是將他們抬走救援，火警在3時17分大致救熄。他又指，火警發生凌晨時份，大部分居民在熟睡當中，消防員須破門救援，增加整個行動的困難。

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記者：陳麗娜

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