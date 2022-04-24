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【MIRROR】明天推本年度首支團歌《Innerspace》　傳成立官方應援團會費$400以上

娛樂 11:20 2022/04/24

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MIRROR連環報喜，「鏡粉」課金到手軟！

超人氣男團MIRROR連環宣布喜訊，繼成員Jer（柳應廷）近日推出新歌《離別的規矩》後，MIRROR本年度首支團歌《Innerspace》亦將登場。此外，落實在紅館舉行演唱會《MIRROR.WE.ARE LIVE CONCERT 2022》，並在周二（4月26日）公布詳情。

【MIRROR成員】柳應廷推出情歌三部曲　Jer拍《離別的規矩》MV失控爆喊

最新影片推介：自閉泳將黃漢彥：多謝阿嫲照顧我

昨晚（4月23日），MIRROR官方社交平台宣布將於明日（4月24日）推出本年度首支團歌《Innerspace》，自去年底《12》後，MIRROR相隔約4個月再推新團歌。新歌明日中午12時在叱咤樂壇首播，下午1時於各大音樂平台上架，至於MV則未公布何時上架。

貼文寫道「奇妙在瞬間｜跌入這內循環」，海報中12子穿上白色西裝，在黃色背景下站立，與3年前出道時的白衫配黃襪仔造型成呼籲。

本年度首支團歌《Innerspace》明日面世。

成立官方Fan Club

原為ViuTV董事兼總經理的魯庭暉，日前宣布將出任電訊盈科媒體集團旗下新公司MakerVille的行政總裁，但同時會繼續擔任ViuTV董事會的成員，並同時專注於內容創作、藝人管理及活動管理。

有指，魯庭暉上任後將為出道3年的MIRROR成立官方Fans Club，並已聘請相關工作人員負責。據悉，會費預計約400元以上，入會後可得到會員證，亦可優先購買MIRROR演唱會門票，會員福利相當吸引。MakerVille將於周三（4月27日）舉行記者會公布詳情。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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