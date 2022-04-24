  • 28°C
香港時間 : 2022424日 (週日) 11:24
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 1萬消費券 金宵大廈2 超市大搜查 抗疫資訊通 快速檢測 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【圍封檢測】鑽石山悅庭軒第二座及第三座揪3宗陽性和1宗結果不確定　佔受檢人士0.45%

社會 10:49 2022/04/24

分享：

分享：

熱門 1萬消費券 金宵大廈2 超市大搜查 抗疫資訊通 快速檢測 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄

政府圍封大廈以揪出隱藏新冠患者。(曾耀輝攝)

政府昨午4時（23日）起圍封鑽石山悅庭軒第二座及第三座內的人士。

今日（24日）約上午9時30分完成強制檢測行動，並正在「受限區域」內進行執法行動，確認「受限區域」內所有人士已接受強制檢測。其間883名身處「受限區域」內的人士接受檢測，當中發現3宗陽性檢測個案和一宗檢測結果為不確定的個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。

此外，政府亦在「受限區域」內派員到訪398戶，當中90戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。

《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」立即參加：https://bit.ly/3CrwGul

政府派發電子消費券　一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：TOPick港聞組

相關文章

【封區檢測】鑽石山悅庭軒第一座及沙田清泉樓圍封強檢　觀塘順利邨利恒樓發現9宗陽性個案【不斷更新】
16:03 2022/04/21
【封區檢測】鑽石山悅庭軒第一座及沙田清泉樓圍封強檢　觀塘順利邨利恒樓發現9宗陽性個案【不斷更新】
【封區檢測】東涌逸東二邨傑逸樓圍封強檢　沙田水泉澳邨清泉樓發現5宗陽性個案【不斷更新】
17:09 2022/04/22
【封區檢測】東涌逸東二邨傑逸樓圍封強檢　沙田水泉澳邨清泉樓發現5宗陽性個案【不斷更新】
【封區檢測】鑽石山悅庭軒第二座及第三座圍封強檢　元朗Grand Yoho 9座5人違強檢公告【不斷更新】
16:06 2022/04/23
【封區檢測】鑽石山悅庭軒第二座及第三座圍封強檢　元朗Grand Yoho 9座5人違強檢公告【不斷更新】

你可能感興趣

【封區檢測】鑽石山悅庭軒第一座及沙田清泉樓圍封強檢　觀塘順利邨利恒樓發現9宗陽性個案【不斷更新】
16:03 2022/04/21
【封區檢測】鑽石山悅庭軒第一座及沙田清泉樓圍封強檢　觀塘順利邨利恒樓發現9宗陽性個案【不斷更新】
【封區檢測】東涌逸東二邨傑逸樓圍封強檢　沙田水泉澳邨清泉樓發現5宗陽性個案【不斷更新】
17:09 2022/04/22
【封區檢測】東涌逸東二邨傑逸樓圍封強檢　沙田水泉澳邨清泉樓發現5宗陽性個案【不斷更新】
【封區檢測】鑽石山悅庭軒第二座及第三座圍封強檢　元朗Grand Yoho 9座5人違強檢公告【不斷更新】
16:06 2022/04/23
【封區檢測】鑽石山悅庭軒第二座及第三座圍封強檢　元朗Grand Yoho 9座5人違強檢公告【不斷更新】
環境衞生 強制檢測 悅庭軒 衞生防護中心 衞生署 鑽石山 香港

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【王敏奕婚變】曾志偉新抱王敏奕刪走丈夫合照？　驚傳曾國祥夫婦聚少離多致離婚
14:45 2022/04/23
【王敏奕婚變】曾志偉新抱王敏奕刪走丈夫合照？　驚傳曾國祥夫婦聚少離多致離婚
【昏迷女童】天瑜新屋終獲房署交鎖匙　爸爸準備裝修望3個月後帶愛女回家
11:23 2022/04/23
【昏迷女童】天瑜新屋終獲房署交鎖匙　爸爸準備裝修望3個月後帶愛女回家
【集體性侵】10歲女童出國比賽遭4同學性侵　母指控校方：女兒在沉默中「死去」
17:26 2022/04/22
【集體性侵】10歲女童出國比賽遭4同學性侵　母指控校方：女兒在沉默中「死去」