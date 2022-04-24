【封區檢測】沙田水泉澳邨樂泉樓圍封強檢　鑽石山悅庭軒第二座及第三座揪3宗陽性

▲ 政府圍封大廈以揪出隱藏新冠患者。(曾耀輝攝)

本港第五波疫情持續，政府將多幢大廈列為「受限區域」，在內的人士須留在其處所並接受強制檢測。

【16:00】沙田水泉澳邨樂泉樓圍封強檢

沙田水泉澳邨樂泉樓，不包括位於該處的停車場，自下午4時起指明為「受限區域」，目標是在明日（25日）約上午11時完成此行動，視乎檢測結果，行動或會延長。

【09:45】鑽石山悅庭軒第二座及第三座揪3宗陽性和1宗結果不確定

今日（24日）約上午9時30分完成強制檢測行動，並正在「受限區域」內進行執法行動，確認「受限區域」內所有人士已接受強制檢測。其間883名身處「受限區域」內的人士接受檢測，當中發現3宗陽性檢測個案和一宗檢測結果為不確定的個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。

此外，政府亦在「受限區域」內派員到訪398戶，當中90戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。

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記者：TOPick港聞組