【狗狗被困】太古康怡小狗慘遭笠袋困密封私家車　主人獨留犬隻恐致中暑或死亡

▲ 太古康怡有小狗慘被困袋獨留在密封私家車內。

主人有責任好好照顧寵物！有市民在太古康怡廣場停車場發現一隻小狗，狗仔掙扎狂吠，被困袋中獨留在密封車廂內，情況危險。車廂氣溫高，加上通風不足，在袋中的狗恐致中暑，影響生命安危，而妄顧小狗安全的主人或涉虐畜。

狗狗慘遭笠袋困私家車

昨日（23日）在facebook群組「車cam L（香港群組）」，有名女網民發帖，帖文上載了一段長十多秒的影片，地點在太古康怡廣場的停車場，她指出：

留隻狗喺架車度，冇開窗仲要入咗袋，主人係咪癲咗⋯⋯

▲ 袋中傳來小狗狂吠聲。（影片截圖）

從上載影片所見，一架銀色私家車停泊停車場內，沒有開任何窗，引擎關上，車內沒有任何人，而後座椅下有一個啡色袋，似是寵物袋，從袋中傳來狗隻吠叫聲，從袋的尺寸可推測被困狗隻屬小型犬。

最新影片：

小狗掙扎狂吠

小狗不斷掙扎狂吠，未知是否因掙扎而連狗帶袋由椅上跌到椅下，抑或本來就是被放在椅下，椅下的位置另有些膠袋雜物，椅上放有傘。小狗掙扎郁動似是嘗試衝破狗袋，惜不果就只能狂吠，附近亦不見有食物及水。

拍片女士跟另一位男士在場，女生跟男士說「癡線，喺個袋入邊，仲要出唔到嚟」，同行男士附和「咪係，影埋個車位，車位喺邊度，喺下邊」。目擊女生即用手機拍片拍下車牌及車位號碼。

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好心目擊者通知保安

很多網民擔心狗狗安危，其後好心人更新帖文補充，當刻知道有狗被困，就通知了停車場保安員上來，要求保安開商場咪用廣播通知主人回來，並隨保安去更亭留下聯絡資料，而該好心人應是位媽媽，要照顧BB就離開了。

我因為本身有個手抱B唔留得耐，後尾商場有覆返我哋電話，話佢哋再搵人上去嘅時候架車已經走咗。

網民紛紛留言斥責車主不負責任，「好過份的狗主，會焗死隻狗㗎，有冇常識」、「成30度，架車入面實34、35度啦，唔使半日都焗死或缺水死」、「狗狗掙扎緊，可能好辛苦」等，而有網民指出在另一個群組有人見到香港愛護動物協會車隊去現場，相信狗狗平安。

切忌將狗狗獨留車廂

據香港愛護動物協會資料，提醒各位主人切忌將狗狗獨留在車廂內，車廂內就像個焗爐，即使是在數分鐘內，溫度可以上升至危險的程度，而且通風不足，稍有不慎足以使狗狗出現中暑問題，甚至或會影響其生命安危。

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責任編緝：王明芳