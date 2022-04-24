【第五波疫情】孔繁毅：全港市民已築起免疫屏障　倡加快放寬防疫措施

▲ 孔繁毅：全港市民已築起免疫屏障，倡2周內放寬第二階段社交距離措施。(資料圖片)

第五波疫情確診回落，港大醫學院內科學系臨床教授孔繁毅估計，全港已有逾400萬人染疫，已築起免疫屏障，若疫情維持穩定，建議當局可加快步伐，爭取2周內放寬第二階段社交距離措施。不過，如出現新型變種病毒，應停止進一步放寬，而核酸檢測及接種第三針的工作不可停止。

孔繁毅今日(24日)出席電視節目表示，全港已有逾400萬人染疫，抗體水平高，若確診人數維持低水平，每日持續減少50人確診，料兩周至三周後確診個案回落至100宗，當局可考慮放寬第二階段社交距離措施，如做運動必須戴口罩，他強調，現時全港市民已產生免疫屏障，即使於戶外活動換氣量充足，甚至較負壓病房高，屆時不戴口罩亦沒有任何影響，形容風險非常低。不過他指出一個情況出現時必須特別小心：

再有一個新型變種病毒走出嚟就要小心，因為有機會造成大型爆發，但如仍是Omicron中流行的變種病毒，自然免疫高的時候則不需要擔心。

他重申，5月31日落實第三針「疫苗通行證」一定要繼續推行，當9成12歲或以上市民已打三針將有條件對外放寬，航班升降及經濟活動可恢復，不過入境核酸檢測須維持。

針對放寬外防輸入方面，他解釋，現時流行的變種病毒仍是Omicron，只要本港內部自然免疫屏障高，追蹤工作做好，及早發現確診個案便不需擔心。他又稱，現時接種的新冠疫苗對Omicron衍生的變異病毒株仍然有效。

孔指出，本港已有8成60歲或以上長者接種第3針，港人已自然感染產生免疫屏障，相信短時間內爆發第六波的機會低。他補充，自然感染的免疫免疫力、持久力、抗體量均較接種疫苗高，相信普遍康復者的抗體可維持半年，最長甚至1年。

對於第五波疫情死亡個案的分析，孔稱8成8死者未完成接種疫苗，8成人未有接種疫苗，餘下的只有農曆新年前接種一針，死者多為長期患有心臟病、肺病、腎病、免疫力低及患癌的人士。

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記者：陳麗娜