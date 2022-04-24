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【不和事件】森美解釋與小儀不和事件　期待與強尼交手暗示想過檔ViuTV？　

娛樂 11:56 2022/04/24

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森美日前出席加密貨幣平台舉辦的周年活動，他在台上分享投資心得之餘，更為大會宣布抽獎活動。

近日疫情緩和，森美表示工作開始重回正軌：「搵多咗就唔係嘅，只不過多翻啲嘢做，不過都有啲患得患失，因為之前疫情日日都見到小朋友、晚晚一齊食飯再打機直落，多咗好多親子時間，不過呢段時間都冇見過父母，只可以通電話問候。」

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回應不和事件

另外，他表示疫情被老婆投訴有「抗疫肥」，所以積極修身滿足太太：「依家佢會話我好Fit，不過到目前為止都未肯掂我，可能都未收貨，到佢肯『督』吓我啲肌肉就OK啦。（以呂爵安身材做目標？）佢哋個個咁Fit，我唔敢同佢哋比喇，叫佢哋比演唱會飛我仲好啦！」
 
早前電台拍檔阮小儀於ViuTv節目《晚吹》自爆二人曾不和，森美亦回應事件：「我想問強尼幾時請我飲嘢呢？我唔洗飲醉先講嘅，同小儀合作咗廿幾年，當年我地捱咗十幾年，終於調去做黃金時段，佢有一日突然話想調做朝早節目，因為返夜晚搞到佢冇得拍拖，由個刻開始我開始明白佢嘅意思，開始冇逼得佢太多。」

撰文 : TOPick柴犬出動

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