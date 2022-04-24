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【沉船事故】北海道載26人觀光船沉沒　7人尋獲生死未卜海水溫度僅2°C

休閒消費 12:09 2022/04/24

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北海道一艘載有26人的觀光船沉沒，所有人生死未卜。

日本北海道發生沉船意外！一艘觀光船於昨日（23日）航行至知床半島附近海域時意外下沉，雖然已立即呼救救援，但當救難隊趕到時，船隻和船上26名乘客及船組員全數失聯。經過一夜搜尋後，當局尋獲7人，其中4人失去意識，但未有交代其餘3人的情況。

最新影片推介︰

日本傳媒引述海上保安廳指出，隸屬知床觀光船公司的「KAZU 1」觀光船於昨午約1時15分，船組員在緊急求救通話呼叫：「船頭部位進水將要沉沒」、「船身已傾斜約30度」。海上保安廳接報後馬上出動5艘巡邏船及2架搜救機趕赴現場，但抵達後，船隻和船上26人全數失聯。

涉事的「KAZU 1」觀光船。（網頁截圖）

觀光船載有26人，當中有1名船長、1名甲板員及24名乘客，包括2名小童。據悉26人都有穿上救生衣，但該處海水水溫僅得攝氏2到3度左右。

另外3人情況未明

當局在今日（24日）清晨分別在事發海面及附近崖邊發現其中7人，當中4人失去意識，但未有交代其餘3人情況。

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日本首相岸田文雄昨日在九州熊本市出席亞洲和太平洋水峰會，原定在當地停留一晚，但得知觀光船失蹤後，決定乘坐自衛隊專機提早返東京聽取相關部門的報告，並下令國土交通大臣齊藤鐵夫，立即前往當地指揮救援工作。岸田文雄表示，已要求有關部門全力搜救，強調拯救人命是最優先的工作。

「Kazu I」昨日約早上10時從北海道斜里町宇登呂的港口出發，抵達知床半島最頂端的知床岬後折返，原定下午1時返抵出發港口。

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責任編輯︰王明芳

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