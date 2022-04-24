【金宵大廈2】湯鎮宗讚湯洛雯男友馬國明有禮踏實 開直播表明恨飲女婿茶：要催一催！
娛樂 12:37 2022/04/24
湯洛雯（靚湯）有份參與TVB劇集《金宵大廈2》，與郭子豪主演的「OPPA」單元日前播畢，她在劇中拋開女神包袱，將情迷韓星的鐵粉花癡演活，搞笑可愛演技獲網民大讚。
靚湯與馬國明自拍拖以來一直表現恩愛，這對CP組合更深得兩邊粉絲歡心，不時獲催婚，打得火熱。不單只網民心急，原來「未來外父」湯鎮宗恨飲女婿茶恨到出晒面，對於靚湯與馬國明婚事揚言「催一催」。
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湯鎮宗兄弟開直播
日前靚湯的爸爸湯鎮宗，到內地清遠探望胞弟湯鎮業，二人一起開直播與網民互動。期間有網民問到靚湯與馬國明的婚期時，湯鎮宗不諱言表示：「要催一催。」
湯鎮宗其實早在二人拍拖初期，作為爸爸的他已大讚馬國明待人有禮、為人踏實，對這位未來女婿有讚無彈，非常滿意。
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被誤為雙胞胎
另外，湯鎮宗與湯鎮業兩兄弟因樣貌長得相似，常被誤以為雙胞胎之餘，後者更被誤會為哥哥。
二人在直播中藉機澄清並非雙胞胎，湯鎮業笑言雖然哥哥外貌較為年輕，但其實自己才是細兩年的弟弟。他又表示已兩年沒有回港，非常掛念香港的家人，是次哥哥湯鎮宗親臨清遠與他相聚，讓他大感高興。
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撰文 : TOPick柴犬出動