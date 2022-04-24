【第五波疫情】高拔陞籲市民小心疫情反彈　醫管局3大準備工作減應對壓力

▲ 高拔陞籲市民小心疫情反彈，醫管局3大準備工作減應對壓力。（網誌圖片）

隨著社交距離措施逐步調整，市面上人流明顯增加，醫院管理局行政總裁高拔陞提醒，市民必須加倍小心，時刻防範疫情可能隨時反彈，甚至是爆發第六波疫情，指該局會從3大方面著手準備，包括增加醫院和社區設施的承載力、加強治療的能力，並與社會各方面夥伴協同合作，以應對可能出現的疫情。



增加醫院和社區設施的承載力



高拔陞今（24日）發表網誌稱，隨著第五波疫情的發展，該局已共安排了超過1.1萬多張隔離病床和設置多所定點醫院。 此外，由中央政府援建位於落馬洲河套區的應急醫院亦快將準備就緒提供支援。已投入運作的社區隔離設施共提供近5萬張床位 ；多個長者暫託中心從3月開始相繼投入運作，可減輕應對下一波疫情和減輕醫院的壓力。



醫管局早前已跟衞生防護中心和教育局進行演練，模擬大批兒科確診病人的應變安排。醫管局已積極調配更多資源，應付社區有可能出現大量兒童確診的個案，照顧更多小朋友。除了在指定診所預留診症名額和預留兒科病床給確診的小朋友外，幾百名有照顧兒科病人經驗的護士亦已作好準備，隨時調派到抗疫前線照顧確診兒科病人。

至於兒科病人適用的呼吸機，高拔陞指局方已準備好隨時作出調動，以應對一旦兒童受感染、學校或教育機構出現爆發的情況；強調接種疫苗十分重要，家長應該趁疫情稍為緩和的日子，盡快安排小朋友接種疫苗。



加強治療能力



較早前政府已透過醫管局購入新冠口服藥，該局將繼續與私家醫院及私家醫生合作，除了支援他們處方口服藥外，亦會確保藥物流轉及補給的流程順暢，以便社區患者盡快取得藥物。該局醫護人員亦會為安老院舍和社區隔離設施或暫託中心的確診病人提供醫療支援，及處方新冠口服藥物。



在亞洲國際博覽館新冠治療中心及北大嶼山醫院香港感染控制中心推出「住院病人中醫特別診療服務」，為住院病人提供中醫藥治療，至今已接近400名病人參與，並已提供超過1,850次診療。另外，醫管局與大學和非政府機構三方協作的中醫診所暨教研中心亦提供中醫內科門診復康治療服務。由2020年4月至今，18間中醫教研中心已服務約1.4萬名康復者，4月單日求診達1,500人次，較過去每日平均30至50人次大幅增長。



社會多方面更好合作



安老院舍是第五波疫情的重災區，政府已成立專責小組，由勞工及福利局帶領並由包括衞生署、醫管局及多個政府部門的全面配合，共同努力全方位加強安老院舍的感染控制和支援。現時仍有不少長者尚未完成接種疫苗，高形容情況並不理想，重申疫苗是減少重症和死亡的有效方法，呼籲大眾協助長者安排接種疫苗。

他又希望市民在疫情放緩時，都不忘做好個人衞生、時刻提高警覺，一起盡力預防下一波疫情；如果香港出現第六波疫情，他相信情况依然會十分困難。但醫管局一定會作最大努力，並繼續與各方持份者加強溝通及合作，凝聚眾人之力戰勝疫情。

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責任編輯：陳麗娜