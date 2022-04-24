【接種疫苗】本港35萬名長者未打一針　內科醫學院指死亡風險高20倍

▲ 本港35萬名長者未打一針，內科醫學院指死亡風險高20倍。（冼偉倫攝）

疫苗接種計劃持續開展，港府早前表示目前接種工作最重要針對「一老一幼」，為兩個高危族群提供保護。香港內科醫學院指，本港仍有逾30萬名長者未曾接種疫苗，有研究顯示在第五波疫情下，未打針的60歲以上人士死亡風險，比已打針的同齡人士高逾20倍，屬「高危一族」。學院憂慮第六波疫情若來襲未有打針的長者處境危險，強烈呼籲長者立即接種疫苗，即使在染疫後，亦需接種，減低重症及死亡的風險，並有效避免「長新冠」後遺症。

內科醫學院表示，本港目前仍有約35萬名長者一針未打，在第五波疫情下9,000多宗死亡個案，有7成人為60歲以上未接種疫苗的長者。香港內科醫學院委員會委員周啟明指，不少未有接種疫苗而染疫的長者，確診後肺功能受損，部份人因嚴重缺氧需要高流量氧氣治療或俯臥治療。即使康復後，大概每10名康復後的長者，就有1至2人30日內要需再入院，當中有人因食欲不振、出現急性腎衰竭、肺部相關疾病等等需要再入院。

其中一個需要接受高流量氧氣治療的病人，肺功能差到連蠟燭都吹唔熄。

▲ 香港內科醫學院委員會委員周啟明。（冼偉倫攝）

內科醫學院引述研究指，在今年1月至3月，第五波疫情新冠變種病毒Omicron肆虐期間，60歲以上一針未打的長者死亡風險，相較已接種疫苗的同齡人士高出21.3倍。另外即使康復後，亦有不少人出現長新冠後遺症，當中最常見包括氣喘、疲倦、輕度認知障礙。學院指，國際50項研究的薈萃分析100萬名新患者，發現出現新冠長期症狀患病率亞洲人較歐洲及美國人高，惟研究仍然是處於初步階段，暫未知具體確實原因。

內科醫學院強調，多個國際研究數據顯示，新冠疫苗有效減低重症及死亡威脅，特別是打足加強劑，保護功能更足夠，呼籲長者盡快打針，提升保護力及減低出現長新冠後遺。

《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」立即參加：https://bit.ly/3CrwGul

政府派發電子消費券 一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：李榮忠