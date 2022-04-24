【復康設施】羅致光：來年增多項社區及學前康復服務額　料明年中可達學童零輪候

▲ 羅致光指來年增多項社區及學前康復服務額，料明年中可達學童零輪候。（資料圖片）

勞工及福利局局長羅致光今日（24日）在網誌中提到，多項住宿康復服務的名額，來年都有明顯的增幅，包括社區及學前康復服務。

精神病康復者長期護理院將提供1,987名額，較本年度增幅達25.2%；其次嚴重殘疾人士護理院及嚴重弱智人士宿舍將增至1,332及4,523名額，增幅17.7%及11.4%。嚴重肢體傷殘人士宿舍將提供790名額，增加10.5%；中度弱智人士宿舍亦會提升名額至2,946，幅度5.2%；輔助宿舍則提供866名額，增幅3.8%。

社區康復服務

羅致光指，展能中心由5,808個名額，增加至6,441個名額，增幅約10.9%；及綜合職業康復服務中心名額，由5,523個增加至5,888個，增幅約6.6%。這兩項增幅，都是主要由於上述小欖綜合康復服務大樓落成而得以增加。

現屆政府所增加的社區康復服務，如家長或親屬資源中心由6間增加至19間、自閉症人士支援中心由零間增加至5間，殘疾人士地區支援中心由16間增加至21間，先後於2019至20, 2020至21及2021至22年度完成目標。

學前康復服務

對於有特殊教育需要的幼兒，到校學前康復服務由2017-18年度試驗階段的3,000個名額，2022至23年度將會增加至10,074個名額，羅形容略為超額完成，相信到2023年中，除了服務安排所需時間外，到校學前康復服務可以達至實質上零輪候時間。

羅致光指，2020年《殘疾人及康復計劃方案》，可說是自1995年以來，重新就康復服務的需求與供應量作出規劃。但25年間，由於殘疾人士的平均壽命增加，以及社會對於殘疾人士的接受程度及了解有所提升，服務需求已遠超出《白皮書》中所預計的人口服務需求比例。再加上2007-08年度絕大部分社會福利設施人口服務需求規劃比例被刪除，今屆政府不能用５年時間完全追回25年落後於形勢的局面。

但透過多項增加供應的政策，現時康復服務的設施供應，就如已鋪好的高鐵軌道，只要同時處理好人力及財務的需求，列車便可按部就班啟程到達目的地。

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責任編輯：陳麗娜