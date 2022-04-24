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【星二代】王祖藍長女遺傳媽媽優良基因　3歲身高已及李亞男腰部隨時高過爸爸

娛樂 15:48 2022/04/24

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3歲長女遺傳李男亞優良基因，隨時高過爸爸。

王祖藍早前辭任TVB首席創意官，有傳其辭職導火線是鍾嘉欣未能憑《星空下的仁醫》奪視后，而與曾勵珍和樂易玲有爭拗，當晚萬千星輝頒獎典禮最佳女主角由曾勵珍旗下製作《七公主》的林夏薇奪得。

其實王祖藍獲委派擔任TVB與芒果TV合作的重頭音樂節目《聲生不息》主持人，同時兼任保姆身份，幫忙照顧炎明熹等歌手。

節目今晚（4月24日）即將首播，ViuTV亦舉行《CHILL CLUB推介榜 年度推介21/22》頒獎典，出動人氣男團MIRROR及ERROR等歌手力撼無綫的《聲生不息》。

【夫妻相處】王祖藍分享長短腳之戀好處　李亞男隨時偷看到老公電話

長女遺傳媽媽超強基因

如此重要的工作，難怪王祖藍埋頭苦幹，並將照顧女兒們的任務交由李亞男負責。近日李亞男上載帶女兒們出外的相片，自爆「一拖二」化身超能媽媽，湊小朋友已非簡單任務，更要打孖上認真犀利。

相中見3歲多的長女Gabrielle長大不少，身高已達媽媽的腰部，遺傳了李亞男模特兒身形的優良基因。李亞男擁有42吋長腿，大約107cm，加其下踏的厚底波鞋長度，估計有110cm。按這生長速度，相信很快便會高過162cm身高的爸爸王祖藍。

3歲長女Gabrielle身高已約到媽媽腰部。

長短腳之戀

王祖藍的身高不時成為外界話題，而李亞男則是長腿女神，二人結婚前曾被封為「最萌身高差距情侶」。

身高未有拉遠「長短腳之戀」的距離，反而讓兩人結婚7年愈戀愈恩愛，先後誕下兩名寶貝女，一家四口溫馨非常。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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