【金宵大廈2】黃婉華主動建議父母離婚　活在當下以舞台分享人生價值

▲ 黃婉華（Franchesca）因參演《金宵大廈2》而為觀眾所認識。

畢業於香港演藝學院的黃婉華（Franchesca），早前因為在TVB劇集《金宵大廈2》中演外傭而為觀眾所認識，但演戲終歸只是演活角色的人生，屬於Franchesca的人生又是怎樣呢？

黃婉華接受TOPick專訪，她結集從小女孩成長至輕熟女的成長養份，分享屬於自己一套的生活方程式。

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投身演藝

Franchesca於《金宵大廈2》飾演菲律賓籍姐姐Louisa/LuLu，面對不同的評語的好她表示感謝：「作為一名演員真的要一心好好地去享受、做好自己的角色。觀眾的反應當然令到我感到開心，令我好好珍惜、享受每一個所演的角色。」

黃婉華的出現或許令電視觀眾感陌生，畢竟這次正是她首度參演劇集演出，好奇曾修讀市場學的她何解會投身演藝界呢？

她也稱曾感到迷失：「我在加拿大讀書，回來香港後從事了兩年全職Marketing工作，發現自己很不喜歡當時所做的，當時的我感到很迷失。到底我在做甚麼呢？做我不喜歡的事，對自己、周邊的人、社會也沒有意義。」

後來受《The Alchemist》（牧羊少年奇幻之旅）啓發，學會追尋自己想做的事，她說：「我就去嘗試不同的事物，也很巧妙地接觸戲劇。」

與戲劇結緣的她強調：「我在小時候也會玩戲劇，也很喜歡，但一直也沒有想過做演員，在22歲時接觸了戲劇，喜歡程度是連讀書也沒有那麼專心。」認清目標後，她以24歲之齡報讀香港演藝學院。

Franchesca一直深信要隨心而行：「咩人講咩都唔緊要，最緊要係自己想做咩啲」，也感恩媽媽鼓勵自己的程度比自己更甚。

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告別叛逆

Franchesca自小擁有愛冒險的精神，外向的她從不斷嘗試認清喜好，坦承過往也有段叛逆時光：「媽媽當時也很包容我，才可演化出今天的黃婉華。」

她憶述：「在香港讀至中一、中二，不務正業、不讀書、全班考最後一名、留班，而且又不喜歡所讀的、不喜歡回家，媽媽已對我不存太多希望。」

獨自湊大她的媽媽感不知所措，社工向Franchesca的媽媽說：「如果你想要留返你個女，你就要放佢走。」Franchesca也就決定往加拿大讀書，重新開始自己的生活。

▲ （梁樂欣 攝）

與媽媽成最好的朋友

對於女兒不在自己的身邊，為人母親的當然心情複雜，但其實Franchesca媽媽也落力修補彼此關係：「當時她漸漸開始改變對我的心態，由質疑我做的事、不信任，慢慢建立我們溝通的橋樑，無論當時我外出結識甚麼朋友、玩甚麼、做甚麼，我也會與她分享。」

她慶幸直至十多二十年後，母女的關係就像是最好的朋友般，實在難得。同時也感謝媽媽沒放棄當時叛逆的自己、找社工幫忙，是母女關係最大的轉捩點。

▲ 黃婉華與媽媽（Instagram圖片）

單親家庭成長

與媽媽相依為命的Franchesca，年少時曾經歷與母親關係走下坡，她也早在7歲時見證父母的關係破裂。父母的分開是緣於缺乏互信、不適合？

她爽快地表示自己知父母離異的原因：「與媽媽說：『不如你與爸爸分開』，因為他們當時經常也吵架，最直接影響的就是他們的小朋友，即是我，當時是很不開心。」 她笑稱：「我也不知道何解當時會那麼成熟。」

身為獨生女的她與媽媽在香港生活，父親則回到加拿大。至於談到與父親的關係，她說：「我在15歲時回加拿大讀書，其實與爸爸是身處於不同的地方，但會去探望他，也慢慢令關係修復。因為人大了會意識到婚姻失敗或者一段關係也不是簡單以兩句說話表達，兩個人也要負責任，不由我去說些甚麼，畢竟這一段是他們的關係。」

相當看得開的她表示：「我無可否認他是我的爸爸，他是愛我的，我們兩個也是很友好的。」

對愛情的看法

父母是子女的一面鏡，面對父母的婚姻破裂，她坦承曾有一段時間令她對婚姻、愛情不抱希望。

直至赴加拿大升學後的Homestay家庭令她改觀：「是一個很有愛的家庭，也是我人生未經歷過、看過的家庭，因為我在香港成長，當中有不少家庭也是單親。他們令我體驗到原來婚姻、愛情可以是這樣 ，開始令我慢慢重拾對婚姻的信心，信仰也令我對婚姻有新的看法。」

對於拍拖，她也有一番看法：「如果帶著失敗的理念拍拖，然後去尋求你的另一半，你一定是失敗的。即使有些人會說：『結婚唔得咪離婚囉』，這種看法現時是不會在我的腦中出現。我相信兩個不同的人在一起一定會有衡突，但在絕大的情況下，只要有適當的溝通、信任，就可一起去建立，不會想著有離婚的可能性。」

她稱「最大的敵人就是自己」：「在一個單親家庭中長大，會有一種不屬事實的想法在腦海中出現，我曾經也覺得自己會像媽媽般被離棄的。」

▲ 黃婉華與爸爸（Instagram圖片）

媽媽則希望Franchesca不要急著結婚，道：「很多人會因為年齡的追趕然後想早日結婚產子，我與媽媽共同的想法就是真的是選擇對的人。何時結婚、如何結婚也不重要，就是要選對的人，大家也要有相同的人生目的或價值。」

現時，Franchesca與外籍男友拍拖一年多，男友是其好友的弟弟。二人現時關係穩定，她坦言全靠透明度足夠、信任、溝通。她覺得文化差異對她不是大問題，皆因她在成長時會與很多不同國藉的人成為朋友、同學。

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學習全靠勤力

提到她赴加拿大升學的新開始，也因當地的環境對她的學習大有幫助，她回想：「那邊的課程也很簡單，我在香港時是數學科全級最後一名，但去到加拿大只要多加努力，再加上當地又不太大壓力，我當時就變成全級的首三名。」

Franchesca解釋說：「不是因為我已建立了好的基礎，而是我只有勤力。」

多次在香港演藝學院奪得獎學金，她同樣謙稱是因為勤力：「當時很幸運、很感恩。其實演藝學院設有很多獎學金，只不過有部份獎學金沒人申請，而且因為我屬於Mature Student，對於領獎學金方面也較有優勢。我真的不是最talented的演員 ，有很多同學也很amazing、talenting，自知自己只是很勤力而已。」

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一直也不是想做明星

在過去的兩三年，她學會活在當下：「從前的我會比較擔憂，特別是在演藝學院畢業後也擔心自己不能做回演員。在這一年，我意識到真的要好好活在當下，疫情的關係令到很多事也無法選擇，你不好好活在當下的話，真的很浪費現時擁有的生命。我只可以珍惜當下，然後在當下做好自己。」

大家看她在劇集的演出，或者覺得她會全身投入電視演出，她反而說：「其實我一直也不是想做明星。我的理想是成為一位舞台劇演員，只是舞台劇界的人認識我，其他人也不認識我，這樣是最好的，因為我可以擁有我的自由 。」

Franchesca也感謝自己過往的「叛逆」，畢竟她也希望在平淡生活中也包含好玩、刺激。

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學懂慎言

作爲幕前的演出者，必然附帶的是網民的評價、過去的經歷被翻出，再加上姐姐單元帶來的風波後，她也不可以再像從前般於社交平台上展現所有。

Franchesca說：「我要有智慧地小心一點，不可以再好像以前般『我鍾意做咩就做咩、講咩就講咩、post咩就post咩』，現在網上言論太容易扭曲你所做的事、說的話。我現時要學懂小心，以前是不需要的，也不需要那麼注意。」

她也從事件中有所學習：「我開始問自己如何去做一位演員，又或者社會、不同界別也討論著這件事，我覺得是必需要的。而我只是作為一個開始，讓大家更加注意。」

抱持「不能夠後悔」心態的她不為參演《金宵2》而感後悔：「需要面對、承擔後果，當然我也會不開心，有很多事也不應該發生，就是自己的不小心、愚蠢、幼稚，出現的後果就令到現在的我更加成熟、成長。」

▲ 《金宵大廈2》

人生價值觀

至於她相信的人生價值觀又是甚麼呢？ 她相信每一個人在這個世界上也有一個意義、目的，或者是在《The Alchemist》中所說的Personal Legend。

Franchesca補充：「我相信我的價值是要追隨Personal Legend，而我希望我可以成為一點光，無論只是帶給人開心、希望，或者可以做到改變。很多人會問演戲是否就是你的生命，我想了這個問題很久，只可以說演戲是一個渠道，讓我將人生的價值在舞台上分享，以演戲去分享訊息。」

她認為不應由自己去想未來的路：「世界要給我行怎樣的路，我就一步一步行，所以真的只可以活在當下，路就會慢慢走出來。」

髮型、化妝：renee_316@reneemakeup

場地：Corner Cafe

記者：梁樂欣、陳淑霖

【金宵大廈2】黃婉華從「姐姐」風波中反思演員責任 Franchesca：言行舉止都需要留意【有片】 上一頁