【抗疫支援】有機構向長洲長者派發抗疫物資　中大醫科生、戒毒更生人士作義工

▲ 有機構向長洲長者派發抗疫物資，中大醫科生、戒毒更生人士當義工。（機構提供圖片）

在第五波疫情下，弱勢人士及獨居長者需更多的支援及關心。災難與人道救援研究所及共享基金會合辦，並聯同長洲鄉事委員會，以及基督教更新會的戒毒更生人士義工，探訪長洲島上面對較高感染風險的長者，向他們派發抗疫及家居檢疫護理物資，包括防護面罩、血氧儀、快速抗原測試劑等。

活動在4月21至22日連續兩天，由孟恭祝號帆船載滿幾十箱物資，送往長洲。戒毒更生人士義工幫助搬運物資，途中在船上與學生交流人生經歷，戒毒、重投社會心路歷程，互相鼓勵。共有超過30名義工在不同階段參與是次活動，他們分別負責包裝、運送及分派抗疫物資給予長洲島上的年長居民及地區社團。兩天的活動共送出100份抗疫物資，其中包括親身接觸40戶島上居民並向他們分發抗疫包。

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探訪期間，義工們亦向受訪對象示範如何使用血氧儀、防護面罩及快速抗原測試劑，並教育居民使用這些物資的重要性；也協助長者填寫醫療卡，內容包括恆常服用的藥物、重要病歷、疫苗接種記錄等，以便在緊急情況下救護及醫護人員更明白長者相關的醫療病歷。

透過是次服務，中大的醫科學生及其他義工有機會親身前往社區派發抗疫物資。過程中讓同學們更能體驗香港年長人士的身體及社康需要，是常規課程以外的寶貴學習機會。三年級醫科學生梁珀豪同學表示，這次外訪給予練習如何與長者或病人溝通的機會，過程中發現其實並沒有一個既定的公式去有效地傳遞醫學訊息，而當中的竅門是用心聆聽，並邀請對象主導分享他們的故事。

六年級的醫科學生Tayyab Salim Shahzada 提到，與島上長者傾談過程中，更明白到疫情對離島或鄉郊居民帶來的影響，尤其是一些長者欠缺與疫情及個人防護裝備相關的知識，因而未能完全掌握及評估自己的健康狀況。

共享基金會義工姚菁表示，不同長者的家庭情況和自身健康狀況不盡相同，所需幫助也有很大差別。除了適時補充物資，見到更多老人家，尤其是獨居長者，最需要和渴望的是有人聊天、有人陪伴、有人給予對生活的期盼。長洲鄉事委員會主席翁志明指，長者反應非常熱烈，有百名長者登記。很感謝學生們長途跋涉來到長洲關懷長者，亦希望疫情盡快過去。

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責任編輯：李榮忠