【生命鬥士】小鐵漢興奮疫下迪士尼重開　爸媽攜兒3日去2次樂園補祝生辰

▲ 爸媽輪流帶小鐵漢去迪士尼樂園，3日去足2次，好開心！

香港迪士尼樂園於上周重新開放，身為迪士尼迷的小鐵漢很開心，患先天性心臟病的他，過往在手術前後，又或平日都會到樂園暢玩，上月5歲生日正值疫情嚴峻之時，只能留家慶祝，媽媽承諾「下次再去迪士尼補祝」，近日爸媽就找數！

去迪士尼補祝5歲生日

政府逐步放寬社交距離措施，香港迪士尼樂園於4月21日（上周四）重新開放，重開首日早上9時逾百人排隊入園，不少家長帶同子女前往。身為迪士尼迷的本港5歲男童小鐵漢一直期待遊園，媽媽就選了在樂園重新開放第2天，送上驚喜帶兒子去玩，相隔一天，今日（24日）就輪到爸爸帶兒子去迪士尼，3日去2次樂園，認真開心！

▲ 疫情下，香港迪士尼重開，媽媽立即帶小鐵漢去玩。（圖片︰小鐵漢媽媽fb）

小鐵漢患有先天性心臟病，總共捱過6次手術。上月14日是小鐵漢5歲生日，爸媽形容為兒子重生後首個生日，因為小鐵漢4歲及之前仍未做終極手術，即未換上新心臟起搏器及重建單心室循環系統。而在第五波疫情下，小鐵漢只好留家度5歲生日，媽媽承諾「下次再去迪士尼補祝」，前日（22日）媽媽兌現此承諾，而且是偷偷不告知兒子，小鐵漢媽媽在facebook專頁發帖寫道，

今天（22日）欺騙小鐵漢去迪欣湖野餐，到站後，他問：「我可唔可以去迪士尼門口影佢關門？」，我回說：「咁慘呀！」，之後發現原來有開門，超級開心呢。

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開心見迪士尼重開

媽媽指出當刻小鐵漢開心地說「阿媽！衝呀」，是次驚喜大成功， 「有驚喜先開心㗎嘛」。事前，媽媽花了一小時才能成功預約，而小鐵漢之前知道迪士尼樂園停開，曾說「好嬲呀，仲未開門」，因為去主題樂園此活動是他唯一最鍾意的。小鐵漢一家買了「金卡」會員，是迪士尼常客。

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上星期四，媽媽跟朋友帶同小鐵漢同行，玩到差不多7時，小鐵漢意猶未盡，想第2天再去，媽媽笑指：

佢話聽日無得去，我掛住迪士尼，我唔食嘢啦。佢未玩夠，話要番轉頭。

爸媽深知兒子熱愛迪士尼，其實今天星期日（24日）就到爸爸跟兒子去，即3日去2次樂園。

小鐵漢去年9月底完成第6次大手術，術後6至9個月內將要做另一次心導管手術，目的檢查上次手術是否運作良好，相信在進行手術前，小鐵漢要去迪士尼樂園玩個夠本先得！

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責任編輯︰王明芳