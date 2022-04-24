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【第五波疫情】線上精神健康服務使用者增6成　近半現中度至非常嚴重焦慮

社會 13:54 2022/04/24

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第五波疫情次啊，線上精神健康服務使用者增6成。

有機構調查指，第五波疫情下線上精神健康服務使用者增6成，其中近半使用者呈中度至非常嚴重焦慮，亦有逾3成半人有中度至非常嚴重抑鬱及壓力，以18至30歲人士最為嚴重；有使用者因要留家照顧年長家人不能外出，及憂慮感染等致抑鬱復發，亦有市民與小朋友「困獸鬥」導致嚴重失眠等。精神科醫生提醒，若持續兩周出現情緒抑鬱徵狀需要求醫，並倡將精神健康納入新冠防疫及康復方案。

浸信會愛羣社會服務處與教大於去年9月至今年3月期間，蒐集及分析「Re:Fresh線上精神健康自助平台」數據並以問卷調查3,749名使用者，發現今年首三個月平台使用者有6919人，較去年9至12月累計的3727人增逾66%。

另受訪的使用者中，約47%使用者出現中度至非常嚴重的焦慮徵狀，出現中度至非常嚴重焦慮及壓力症狀的也分別有36%及38%，均以18至30歲人士最為嚴重，處方分析是因此年齡群人士面對最多生活壓力。而平台今年頭3個月接獲366宗尋求線上心理輔導申請，較第五波疫情爆發前三個月的122宗，多達兩倍，其中逾1成使用者需接受短期線上心理輔導。

平台使用者、71歲退休公務員梁小姐分享，由於疫情下長者中心關閉，自己需要留家照顧年長母親不能外出，慨嘆相處容易同住難，亦會擔憂若自己年老沒人照顧怎麼辦等，各因素擠壓致抑鬱復發，出現失眠、不想進食，覺得沒有希望及很頹廢等症狀，其後透過平台求助，覺得自己得到來自陌生人的關心及關注，並學習如何疏導情緒等，目前已經康復。

精神科專科醫生麥永接亦分享，有較年輕女士，原本很活躍會做瑜珈等多種運動，惟疫情下被逼暫停，並要困在家打點孩子的各種東西，而鄰居又碰巧裝修，讓其對噪音很敏感，失眠問題越來越嚴重，並開始轉牛角尖，求醫後方得到改善。

麥永接引述世衛上月的數據指，在新冠病毒大流行的首年，全球焦慮和抑鬱患病率增25%。當中年輕人及婦女最受影響；而據其觀察，疫下香港市民最普遍受焦慮、抑鬱或強迫症等困擾，求診者主要出現失眠、病態的反芻思考、對噪音敏感等狀況。提醒若持續兩周以上，出現沒動力、失去興趣、失眠、沒胃口、無法集中精神、社交生活困難等便要求醫，同時建議政府將精神健康納入新冠防疫及康復方案。

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記者：黃小冰

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