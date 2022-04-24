【中學巡禮】Anson Lo多張中學舊照曝光　教主讀青衣Band 1英中DSE考23分升城大

▲ Anson Lo被網民貼出多張中學舊照，當年的教主穿起校服非常斯文。

男團MIRROR成員「教主」盧瀚霆（Anson Lo）近日忙於新劇，廣告亦一浪接一浪推出。有網民趁教主人氣高企，分享他多張中學時期的舊照，包括13歲時的泳隊照及中六班相等，相中的教主穿起校服非常斯文，有神徒大讚教主是一名校草。

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近日有疑似是Anson Lo當年的同學，在網上分享教主多張在保良局羅傑承（一九八三）中學的舊照片，包括他13歲時參加游泳隊的團體照、17歲的中六班相及在台上拿著咪的照片等。穿起校服的教主樣子青澀，就像斯文書生，甚有鄰家男孩的感覺。

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教主的學生Look與現在的型格形象截然不同，有神徒表示希望可以多看教主的學生相，大讚教主是校草，愈大愈靚仔，又讚當時他梳齊蔭頭好可愛。

▲ 當年教主在台上拿著咪都幾有風範。（網上圖片）

保良局羅傑承青衣唯一英中

Anson Lo讀書成績不俗，小學讀天主教石鐘山紀念小學，中學就讀Band 1英中保良局羅傑承（一九八三）中學，更是青衣唯一一間英文中學。該校除了傳統課程外，每年均舉辦專題研習、閱讀豐收日、活動課程、個人成長剪影等並行課程，亦重視兩文三語及STEM教育，以達致全人教育的目標。

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舞藝精湛的教主自中四開始接觸音樂和舞蹈，跳舞老師覺得他有天分，鼓勵他努力練舞及追求夢想，但為了應付DSE考試，他暫停跳舞，最終在中學文憑試（DSE）考獲最佳5科23分，中文科奪得5*、英文5，其餘科目為4，升讀香港城市大學工商管理學的商業分析課程。

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為跳舞夢想放棄大學課程

教主在大學Year 1時加入了Danso（舞蹈學會），從此對跳舞不能自拔，其後更放棄完成大學課程，轉做舞蹈員及擔任跳舞導師，初時一個月的收入只有$1,400，未能支撐日常生活，與家人的關係更一度鬧得很僵。

教主沒有因此放棄，更在半年時間逐步提升收入至過萬元。之後，他曾任郭富城演唱會伴舞，並啟發他想成為舞台的主角。後來他在李玟的演唱會中被花姐賞識及邀請參加《全民造星》，在30強被淘汰後仍獲邀加入MIRROR，從此星途一片光明。

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責任編輯︰林綺玲