李家超花名「頁問」　練氣功20年是「葉問」？

▲ 特首選舉候選人李家超。（陳國峰攝）

特首唯一候選人李家超，練氣功20年，前保安局局長黎棟國今日爆料，指李家超有一花名「頁問」，究竟「頁問」與一代詠春宗師葉問，又是否有關？

原來，「頁問」的由來，據與李家超共事五年的前上司黎棟國表示，因李家超工作認真及仔細，每份政策文件放到他枱頭，他每一頁均會細閱，發現有問題，「每一頁都問」，故有「頁問」之花名。

對於社會有「文官」、「武官」之說，黎棟國認為，官員不應劃分文武，李家超在警隊曾管理超過三萬人，沒有任何一面較文官遜色。同樣是李家超前上司的前警務處長鄧竟成，亦指李家超擔任警務處副處長時，主要負責管理，有時亦要就政策與保安局商討。

其實，李家超在氣功方面，的確是師傅級，曾先後鑽研7種氣功鍛練身體，其中對他最為有效的功夫，是自發功與道家氣功，能打通其身體穴位。

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