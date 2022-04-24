【特首選舉】宣布參選後首落區　李家超：壓縮建屋程序「加快、加量」

▲ 特首選舉候選人李家超。（陳國峰攝）

特首選舉候選人李家超，今日展開首場落區活動，包括在油麻地探訪基層家庭，以及新來港和少數族裔人士。李家超表示，大部分政綱已經成形，其中房屋問題是重中之重，未來會簡化土地供應流程，加快建屋速度。

李家超早上在多名競選辦副主任，包括立法會議員黃英豪、霍啟剛陪同下，先到油麻地一幢唐樓探訪兩戶基層，分別是一名住在150呎單位的單親家庭，及40呎板間房的婆婆，逗留約40分鐘後離開。

他及後亦轉到新家園協會，與多名新來港及少數族裔人士代表交流。

李家超見記者時，強調很理解基層住屋的困難，當選後會加快建屋速度，以及建屋量。

他指出：「土地供應方面有很多程序，有很多統籌工作，可以令一些重複程序，或部門與部門之間的融合更有效，建造方面亦在不同環節，如經過有效統籌，或想一些方法將程序壓縮，亦很可能將整個樓房建築加快。」

被問到上任後，能否做到公屋3年上樓的目標時，李家超回應指：「大家都知道房屋的問題都是多年累積下來，所以我不會低估需要去解決問題的難度。我不是純粹喊口號，我是真真正正希望有成果，以成果為目標向市民交代。」

宣布參選至今兩個多星期，但李家超至今仍未公布政綱。他今日透露，大部分政綱已經成形，目標一星期內完成，但預告政綱篇幅有限，可能僅提及政策方向。

至於下屆政府會否增設副司長？李家超亦僅指，將留待在政綱中交代。

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責任編輯：胡偉明