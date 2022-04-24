【極滋補水果】神石榴汁7大功效唔洗慢慢剝　美顏、抗衰老、清宿便必備

▲ 有水果界「紅寶石」稱譽的神石榴，蘊含豐富的美顏及抗炎功效。

神石榴被譽為水果界的「紅寶石」，蘊含豐富的美顏、抗炎功效，不過要把神石榴切半、敲殼、再取出裡面的果籽，過程卻相當費時。為了更方便吸收營養，最好方法是把神石榴榨成緋紅鮮艷的果汁，喝下去每一口都酸甜有緻，並輕易吸收7大營養功效！

每一枝２粒半神石榴 據時令由埃及、印度、秘魯入口

要選靚的神石榴，一定要留意其產地，價格可相差頗遠。例如中國產的神石榴，價格低至10至20元一個，籽核數量較多，榨出來汁液偏粉嫩色；產於秘魯或以色列的神石榴，價格可高達50元一個，果籽量少，但粒粒飽滿、紅亮豐沛，榨出來果液濃郁兼呈深酒紅色。

本地果汁品牌Bless相信「不時不食」的概念，依據不同國家的當造季節入口神石榴，榨成豐沛甘美的汁液。每年10月尾至2月尾，Bless會入口埃及產的神石榴，而4月至9月中旬，則會採購在秘魯或印度的品種。埃及的神石榴體積較大，外表像蘋果，果肉血紅如瑪腦，香甜多汁；秘魯及埃及的神石榴體積較細，外表像洋蔥，甘甜味較突出。然而無分季節，Bless推出每一枝270mL基本包裝的神石榴汁，都蘊含了約2粒半的神石榴精華。

神石榴好處繁多 7大營養功效逐個數

1. 美顏抗衰老

近年神石榴被推祟為水果界的「super food」，是女士的養顏神物。它含有大量花青素，內含的抗氧化物比綠茶和紅酒還要多上3倍，可以抵抗自由基對皮膚的侵害，預防肌膚因為變得衰老。

2. 調理月經或更年期的不適

神石榴有平衡女性荷爾蒙作用，持續飲用可使經期趨穩定、改善卵子質素，令體溫因荷爾蒙的調節而變得穩定，紓緩手腳冰冷的問題。高齡一點的女性，也可增加補充因更年期而流失的女性身體雌激素，紓緩失眠、焦躁、頭疼等症狀。

3. 抗炎

慢性炎症是許多疾病的成因，如心臟病、癌症、二型糖尿病等。曾有研究指出，多喝神石榴汁，有利降低膽固醇及增加血管的彈性，維持心血管健康，而其中的「安石榴苷」（Punicalagin），有研究證實具消炎功效。

4. 改善記憶力

曾有外國針對外科手術的研究發現，攝取2克的石榴提取物，有助預防患者手術後的記憶力衰退。另外，亦有針蒐28名患有記憶力障礙長者的研究發現，每天攝取237毫升的神石榴汁，可以改善他們的言語及視覺記憶能力。

5. 幫助抗癌

紅石榴有助減慢癌細胞生長，包括男性常見癌症前列腺癌，更有醫學研究顯示這種萃取物抑制乳腺癌細胞進入分裂階段，具有避免腫瘤細胞繼續惡化的效果。

6. 延緩衰老

神石榴蘊含高濃度的花青素及鞣花酸，具豐富的抗氧化劑，能保護身體細胞免受自由基的破壞，有延緩衰老的功效，也能減低身體内發炎的症狀。據實驗證明，它的抗氧化能力比紅酒和綠茶還要高出3倍。

7. 防止牙周病

石榴亦含有一種酶，可防止軟骨磨蝕和分解，以及防止關節炎、牙肉發炎和牙周病。另外，神石榴的維生素C含量是蘋果的1至2倍，可以有助骨膠原的增生，避免牙肉因膠原蛋白的組織崩散，出現牙齦萎縮、流血等情況。

腎病、服用精神科藥物病人「少吃多滋味」

雖然神石榴好處繁多，但亦有研究指出，石榴汁會降低部分藥物藥性，例如薄血丸、升壓藥、精神科、標靶治療藥物的功效。另外，石榴屬高鉀水果，一個已經含655毫克鉀，超過個人每日鉀的攝取量逾30%，故腎衰弱的病人亦應少吃為宜。

內容獲「Bless-您的靚水果專家」授權轉載

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