【第五波疫情】今日新增429宗陽性個案　19宗屬輸入個案【不斷更新】

▲ 今日新增429宗陽性個案。

衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮和醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞今日（24日）出席疫情記者會，交待疫情最新發展。

【17：13】

有專家指本港已形成免疫屏障。歐家榮回應指，疫苗或自然感染免疫力非永久，難界定多少接種率足以產生免疫屏障。【詳情請看：下一頁】

【17：10】

現時本港有數萬個隔離床位，但每日確診數字僅數百宗，會否造成「有床無人用」？歐家榮回應指，足夠的社區隔離設施，對疫情反彈或第六波疫情來說重要。

【17：05】

被問及政府要求市民做運動時要戴口罩，會否做成其他健康風險。歐家榮回應指，運動時呼吸量會大增，如患者/隱形患者在公眾地方不戴口罩運動，會令傳染風險大增。何婉霞則表示，市民做運動要量力而為。

【17：00】

歐家榮指，由4月1日起，共有2.8萬名旅客入境本港，共發現約280宗確診個案，佔約1%；較1月至3月的3%少，相信現行風險管控措施有效。

【16：55】

歐家榮指，明日有超過500間學校復課，提醒學生要每日上學前進行快速檢測，避免病毒進行校園。他又指，3歲至11歲疫苗接種比率仍低，呼籲家長安排學童接種疫苗。

【16：46】

歐家榮指，復活節長假期已過去5至6日，暫時看不到有反彈情況，料未來2周確診數維持3位數。【詳情請看：下一頁】

【16：42】

13名離世患者中，有2名較年輕病人，包括一名31歲末期癌症病人，他在4月22日情況轉差，4月23日早上離世。【詳情請看：下一頁】

【16：40】

醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞指，昨呈報13宗患者離世個案，其中2名病人在前日離世，分別為74歲和89歲男病人。另現有2人危殆。【詳情請看：下一頁】

【16：37】

本周是世界衞生組織指定的世界免疫周，今年主題是「疫苗令你我活得長壽」，歐家榮呼籲市民盡早接種疫苗。

【16：35】

歐家榮指，昨日新增13名患者離世，死亡率0.76%

【16：30】

衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮醫生指，今日新增429宗陽性個案（昨日確診個案為523宗），其中221宗核酸檢測陽性個案，包括36宗公共衞生化驗所、135宗私營化驗所。208宗屬快速檢測陽性呈報。19宗屬輸入個案。

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責任編輯：陳梓蔚