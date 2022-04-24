【死亡個案】再多13名染疫者離世　涉31歲末期癌症男病人

本港第五波疫情回穩，衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮和醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞今日（24日）出席疫情記者會，交待疫情最新發展。

醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞指，2人危殆，呈報13宗患者離世，其中2名男病人於4月22日離世，分別74歲及89歲長者，其他11人在過去24小時離世，分別是7男4女，年齡介乎31至89歲。其中1人來自院舍，6人無打針，1人已打1針，4位打2針。

2位死者較年輕：

31歲男，患大腸癌末期，4月22日病情轉差，入明愛醫院治療，4月23日早上離世。

57歲男，患糖尿病，4月1日因糖尿腳入東區醫院，進行兩次手術切除壞死組織後，延至在4月23日離世。

何婉霞表示，57歲男死者於4月1日的深喉唾液樣本，CT值29，院方已處方口服藥治療，惟其壞死性筋膜炎病情嚴重，專家會調查其死因。

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記者：陳麗娜