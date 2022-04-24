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【復課】全港逾500間小學及國際學校明日復課　歐家榮：每日快測有助管理風險

社會 16:59 2022/04/24

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全港小學及國際學校已於上周二（19日）起陸續復課。（資料圖片）

本地小學及國際學校已於上周二（19日）起陸續恢復半日面授課，部分學校復活節假期今日結束，明日（25日）才復課。

衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮今日（24日）出席疫情記者會時表示，中心聯絡教育局後獲悉，明日會有大部分學校復課，涉及超過500間學校。

他指學校復課會有一定風險，因學生回校會有聚集，強調最重要做好風險管控，提醒明日復課的家長每日為子女做好快速抗原檢測，避免陽性個案進入校園，以減低校園出現傳播的風險，形容「風險唔係完全無」，但學校每日呈報陽性個案，亦有助中心掌握疫情，建議學校實施防疫措施。

至於本地中學及幼稚園，教育局早前公布將於5月陸續恢復面授。

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記者：馮琪雅

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