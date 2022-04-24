【財爺網誌】陳茂波：預計失業率需時回落　美國加息不影響本港金融貨幣穩定

▲ 財政司司長陳茂波。（經濟日報資料圖片）

財政司司長陳茂波今日形容，第5波疫情逐漸受控，整體經濟初步喘定，但預計本港失業率仍需要一段時間，才會掉頭回落。對於美國進入加息周期，陳茂波認為，不會影響香港的金融和貨幣穩定。

陳茂波在網誌表示，本港正分階段放寬社交距離，加上消費券的效應，有助支持今季經濟進入穩步改善的趨勢。但他表示，企業及打工仔仍承受疫情造成的經濟壓力和打擊，形容他們實際面對的生活壓力，仍需要持續穩定的環境和足夠的時間，才能逐步緩解。

他續指，部份經濟指標的表現，亦需要時間才會見到改善。他舉例指，今年1至3月份的最新失業率急升到5%，總失業人數增加到18.8萬人，形容現時市道雖然開始好轉，但估計下月中發表的2至4月份失業率，仍反映第5波疫情的困難情況，還需要些時間才會掉頭回落。

陳茂波又指，要時刻警惕風高浪急的外圍環境，特別是地緣政治局勢和息率的走勢。他提到，市場普遍預計美國今年內可能會進一步大幅加息，在聯繫匯率制度下，本港息率難免跟隨向上，但實際上調的速度亦會受本地資金存量所影響。

他又指，港元拆息上升將影響樓宇按揭息率，加重置業人士的負擔，但本港樓市借貸比率穩健，按揭貸款人亦經過壓力測試，有抵禦利率上升的能力。

他續指，外圍市場加息令持有外幣的回報變得吸引，難免會觸發部份資金外流，但強調金管局有龐大的貨幣基礎（2.2萬億）作資金流出的緩衝。

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責任編輯：胡偉明