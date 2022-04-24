【娛圈秘聞】樂易玲開IG帳戶扮鄭嘉穎　方逸華贈送「620系列」電話號碼及車牌

▲ 樂易玲開設Instagram帳戶公開真實電話號碼。

TVB高層樂易玲人稱「樂小姐」，她還有另一外號「620」，為了拉近與觀眾、網民的距離，最近利用自己真實電話號碼「62000000」在Instagram（IG）開設「62000000callme」帳戶，與普羅大眾分享邵氏及TVB藝人最新動向、旗下藝人工作日常，甚至是自己與圈中人一些鮮為人知的故事。

為隆重其事，樂小姐特別參考鄭嘉穎的經典外賣廣告，利用「620五個0 call我」拍攝宣傳照作為IG第一個post。拍攝當日，樂小姐向衛志豪借用電單車，更自備紅色皮褸型爆登場。衛志豪則在旁邊教授擺pose、拎頭盔貼士，最後只花了15分鐘左右就順利完成。

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方逸華贈送「620」電話及車牌

樂小姐縱橫電視圈數十年，與已故電視廣播有限公司董事、人稱「六嬸」的方逸華小姐關係密切，細心的方小姐更會為樂小姐搜羅各式各樣「620系列」物品。

樂小姐於其中一個post透露「62000000」這組珍貴電話號碼是由方小姐多年前專程購入，連同當年最新款手機送給自己，另外還有幾個「620」車牌，每一份都是非常珍貴的禮物，現在看到「620系列」物品都會睹物思人。

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分享藝人動向

而樂小姐一直都會留意旗下藝人動向，陳山聰主演的劇集《金宵大廈2》正在熱播中，先前就車輪轉接受訪問，樂小姐則以「620CCTV」分享花絮片段。

音樂方面，兩位同樣來自《超級巨聲2》的吳業坤及胡鴻鈞將會入錄音室正式錄歌合唱主題曲，原來「坤＋鈞」從未正式合作過，難怪兩人收到消息大感驚訝。

此外，她亦晒出與同事出差前的合照，可見員工關係融洽；還有分享隔離日常，餐單非常清淡，而且多部平板電腦「送」粥，樂小姐隨時隨地依然心繫工作。

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