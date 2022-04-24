【第五波疫情】當局指疫苗或自然感染免疫力非永久　難界定多少接種率足夠產生免疫屏障

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本港第五波疫情確診宗數回落，衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮和醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞今日（24日）出席疫情記者會，交待疫情最新發展。

針對港大醫學院內科學系臨床教授孔繁毅指全港市民已築起免疫屏障，倡加快放寬防疫措施。歐家榮指，社區免疫屏障要視乎疫苗接種的人數、是否完成接種及過去感染人數，強調免疫力的保護力非永久，即使已疫苗或曾受感染亦有機會感染，難界定多少接種率足以產生免疫屏障。

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記者：陳麗娜