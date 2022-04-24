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鄧麗欣化身阿寶拍樓盤廣告　Stephy曾住奧運站附近：該區轉變好大

16:49 2022/04/24

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鄧麗欣（Stephy）最近為大角咀某新樓盤拍宣傳片，Stephy在片中一人分飾兩角，一個是以春日充滿仙氣打扮示人演回自己，另一個以黑白樸實造型演細膽PA。

內容講述Stephy期間，趁住休息時間在新盤附近四圍遊走，並去飲咖啡嘆世界，當導演找Stephy埋位之際發現她不在會場，於是著四眼PA「阿寶」盡快找回Stephy。

阿寶為人怕事、細膽，當她收 到導演的指令時，嚇得不知如何是好。由於阿寶致電給Stephy沒回音，於是她到利奧坊鄰新盤一帶尋人，但是兩個Stephy彷彿時空交錯，始終無緣碰面。

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曾居奧運站附近

原來Stephy在初出道時，曾住奧運站附近，相隔一段時間再重臨覺得該區轉變好大，表示當年沒太多小店，交通也不太方便，現在這區的舊樓已拆掉不少，有很多新樓林立，也多了很多特色小店、餐廳，交通 也方便很多，變化很大。

問到Stephy在疫情期間如何渡過，她說：「之前第五波疫情比較嚴重嘅 時候都係留在家抗疫，多咗自己時間，有去畫下畫，所以依家疫情好返少少可以工作都好開心，工作期間會注意消毒，希望大家都加油，好快可回復正常。」

隨住疫情穩定，Stephy的兩部電影《12日》與《飯戲攻心》將陸續上映，她表示心情非常興奮：「戲院終於開番，啲戲可以上映!宣傳要睇 電影公司安排，希望多啲觀眾入場支持啦！」
 

撰文 : TOPICK柴犬出動

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