【疫情發展】衞生署暫未見復活節長假引起反彈　料未來2周確診數維持3位數

▲ 衞生署暫未見復活節長假引起反彈，料未來2周確診數維持3位數（曾耀輝攝）

衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮和醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞今日（24日）出席疫情記者會，交待疫情最新發展。

談及疫情最新發展，歐家榮指，現時確診數字穩定且緩慢向下，但確診數字仍高，要密切觀察。

他又指，復活節長假期已過去5至6日，暫時看不到有反彈情況，但由於病毒潛伏期較長，仍需繼續觀察。他呼籲市民緊守社交距離措施，防止疫情反彈。

他又指，即使疫情無反彈，未來2星期個案數字會維持於3位數。

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責任編輯：陳梓蔚