【傑出學生】理大學生計劃投身粵劇保育　獲頒最卓越學生奬

▲ 今年獲得「2021年度理大最卓越學生奬」的學生何曉旻，正就讀人文學院中文及雙語(榮譽)文學士課程。（理大提供）

香港理工大學每年均會向品學兼優的4年級全日制本科生，頒發卓越學生獎。8名得獎者各來自不同學院，其中2021年獲得「最卓越學生奬」的人文學院學生何曉旻醉心粵劇文化，希望畢業後透過語言學方面研究粵劇，保育這種獨特的傳統文化。

今年獲得「2021年度理大最卓越學生奬」的學生何曉旻，正就讀人文學院中文及雙語(榮譽)文學士課程，擁有高達 3.81分的成績平均績點（GPA）之餘，課餘時間亦積極參與推動粵劇保育工作。何曉旻憶述，年幼時曾與家人觀賞粵劇，一開始被華麗的服裝吸引，隨着年紀增長，亦學懂欣賞戲曲歌詞，並從故事中反思自己：

粵劇故事導人向善，而且節奏較慢，在香港生活步伐快的環境中，我入場看劇時就有機會思考，設身處地掌握人物的心路歷程，過程中可以反思及更認識自己。

粵劇雖被列為非物質文化遺產，但何曉旻卻覺得，社會上普遍仍認為粵劇老套，擔心這種文化日後就會消失。懹抱着對粵劇的喜愛，何曉旻決定投入保育工作，她曾在戲曲中心任導賞員，亦計劃與一群志同道合的好友，於大學校園推廣粵劇文化，包括推出工作坊等。她又計劃，畢業後發揮自己學科知識，從語言學角度研究戲曲歌詞，希望更多人認識粵劇在語言學的貢獻。

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理大設8個學院，校方每年會從學院中各選出一名卓越學生。2021年其中兩位得獎者飄洋過海來港讀書，本來居於深圳的酒店及旅遊業管理學院學生余晨曦說，大學4年體驗過不同的活動，建議即將升讀大學的學生，要探索不同可能性，盡情享受學生社團活動等等，以更了解自己的潛力。

來自非洲、正就讀物理的Gopinath Gautham成績平均績點（GPA）高達3.95分（滿分4.3分），被問到學習有何秘訣，他說讀數理科最重要是「熟能生巧」，每天都要練習，才能掌握箇中技巧。

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記者：黃悅晴