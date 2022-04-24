【本地科研】港大為量子科研帶來突破　提高量子材料使用精準度

▲ 新技術以納米級精度列印含有NV色心的納米金剛石。（港大圖片）

量子材料加工困難，但在新興科技發展，如量子電腦、量子通訊和量子生物感知等範疇不可或缺。港大最新研究出量子列印技術，可在室溫精準「列印」特定量子材料於通用的基底上，突破相關技術過去在溫度和精準度上的限制。

現時不少量子材料只能在極低溫環境加工並使用，部份材料需在攝氏-150度至-273度使用。由於金剛石（鑽石原石）中的「NV色心」可在室溫操作，所以是重要的量子材料。

處理具有「NV色心」的納米金剛石顆粒需要特別技術，即時拿起和準確放下兩個動作亦極為困難，過去的技術效果亦未及理想。

香港大學工程學院機械工程系博士Ji Tae Kim和電機電子工程系博士褚智勤領導的研究團隊，最新開發了一種納米級精度的列印方法，能以量子水準列印出金剛石納米顆粒中的NV色心。

具體而言，是透過對含有納米金剛石的亞公升液滴進行電控的分發，直接將NV色心放置在量子設備需要的通用基底上。

褚智勤指，現時科研上需要一種通用、靈活、精準、成本可控的金剛石顆粒定位方法；而是次研發的新技術，正正能滿足相關的技術要求。他預期，新技術將為製造量子訊息處理器、量子計算器和生物傳感器等量子器件，開拓出一條實用且具經濟效益的出路。

研究成果已在學術期刊Advanced Science發表，新技術獲挑選為期刊底面的當期精選故事。這項發明已申請美國專利。

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責任編輯：陳梓蔚