【聲生不息】李克勤點名大讚炎明熹　Gigi獲封新生代可愛教主：TVB的驕傲

▲ 《聲生不息》今晚TVB首播。

今晚（4月24日），ViuTV舉行大騷《CHILL CLUB推介榜 年度推介21/22》，至於TVB亦在今晚有新節目《聲生不息》推出，而且播兩小時。

《聲生不息》參與歌手有林子祥、葉蒨文、李克勤、楊千嬅、李健、林曉峰、李玟、周筆暢、毛不易、劉惜君、馬賽克樂隊、炎明熹、曾比特、安崎、單依純及魔動閃霸，16個獻唱單位將分成男子組及女子組，配合首集競演主題「歌曲與我的驕傲」。

他們分別獻唱《耀出千分光組曲》、《祝福》、《傾城》、《無條件》、《沉默是金》、《寂寞的男人》、《真的想見你》、《夕陽醉了》、《遙遠的她》、《執迷不悔》、《大地》、《蜚蜚》、《初戀》、《抱一抱》、《愛與痛的邊緣》、《卡拉永遠OK》，節目大會主持則為何炅及王祖藍。

兩隊歌手對決

兩隊歌手每輪將進行一對一PK賽，「金曲出品團」（即現場觀眾）將在每位歌手出場前，根據各人獻唱歌曲賦予期待值，每輪勝出歌手將獲得該輪所有觀眾給出的期待值，經過8輪PK賽，全場累積期待值更高隊伍，將成為該集獲勝隊伍，並可赢得與出品團共唱觀眾選擇金曲機會。

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曾比特成首位入圍

節目有香港及內地前輩級歌手，但香港兩位新生代唱將曾比特（Mike）及炎明熹（Gigi）依然以出色表現突圍，他們分別憑《初戀》及《蜚蜚》獲得內地觀眾及台前幕後工作人員高度評價，Mike更憑《初戀》勇奪「最受歡迎金曲之全場排名第一」金曲，並成為首集首位入圍港樂時代唱片的歌手。

《初戀》是香港80年代歌手林志美主唱歌曲，1996年經典電影《食神》為配合劇情，曾邀請戲中飾演「火雞姐」的莫文蔚重新錄製，並於電影內播出，令歌曲Hit上加Hit、成為經典中經典。

現年28歲的Mike，演繹起這首充滿少女情懷的歌曲完全零違和，充份演繹了期待戀愛的粉紅氣泡，加上別具實力的雄厚聲線、帶出輕鬆甜蜜感的舞蹈節奏及尾段假音完美無瑕Round Up，成功將現場氣氛炒熱。

首度在內地節目大展歌喉的Mike，由於表現亮麗成焦點，就連Mike的「爆炸頭」亦成主持及歌手們熱議對象，Mike在台上笑言由於頭髮體積龐大，以致拍照及錄影期間都要相當小心，更被製作組視為「頭」號注意人物，相當搞笑。

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炎明熹獲讚「TVB的驕傲」

至於獻唱已故香港女歌手陳僖儀作品《蜚蜚》的Gigi，雖然出場前謙稱自己負責「讓賽」（讓另一隊勝出）。

但獲製作組讚為「TVB的驕傲」的她，一獻聲便成功懾住全場聽眾心靈，以動人歌聲穿透了聽眾的靈魂，無論是前半部分的「氣聲」演唱，或是中段的激昴動人位，Gigi均唱出了超強感染力。

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對於只有17歲的Gigi如此有壓場感，現場所有歌手及聽眾無不嘖嘖稱奇，全場掌聲如雷的同時，坐在後台的李克勤亦忍不住開口讚嘆謂：「真假音用得蠻好。」

事後Gigi透露原來出場前相當緊張，更以其招牌害羞Style詢問主持自己是否耳朵紅了，更搞笑反問：「我連瀏海都紅了嗎？」不過Gigi的可愛舉動豈只如此，在大會宣布該輪PK戰賽果前，Gigi第3度出招，對著鏡頭大擺超萌表情動作，被封為新生代「可愛教主」。