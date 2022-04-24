【媽媽秘密】對聲音低沉母親從沒起疑心　21歲女因一事驚覺媽媽是男生

▲ 台灣有名女生發現自己原來被一對同性戀男生收養。

婚姻愛情跨越性別，台灣有名女網民分享揭發了媽媽的秘密，驚覺媽媽原來是男生。她回想從小時候就有些蛛絲馬跡，如家中沒有女性衛生用品、媽媽聲音低沉等等。女網民現時已21歲，近日才因一事發現媽媽是男生，而父母向她坦白告知一切。有關帖文掀起熱議，有網民大讚其母親偉大，另有網民不相信真有其事。

21歲台女發現媽媽是男生

該名台灣女網民在21日（上周四）在網上討論區「Dcard」發帖，標題為「21歲發現媽媽其實是男生」，她指出由細到大有時覺得媽媽奇怪，當追問時，爸媽就會發脾氣去迴避問題，就像她在初中時月經初來，

第一次來月經的時候，發現家裡居然沒有衛生棉，也沒有女性用品，覺得很奇怪，好奇之下詢問了父母，結果沒想到他們突然暴怒，大聲吼我叫我不要問這個。

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媽媽聲音低沉被同學取笑

女兒當下真的嚇傻，回想奇怪事不只一次，例如她發現媽媽聲音跟別人媽媽的聲音不太一樣，有一次同學來家裡玩，同學問事主的媽媽為何聲音那麼低沉，結果同學被趕走。同學第二天上學，就走去跟其他同學說事主的媽媽是人妖，導致事主初中被霸凌足3年。不過，發帖事主沒有懷疑媽媽的性別，只是最近發生了一件事，才驚覺媽媽真正性別。

我去樓下上廁所的時候打開門，發現我媽媽居然是站著尿尿的，他忘記鎖門。

爸媽向女兒坦承真相

事主已21歲成年，忍不住好奇問了媽媽，是次媽媽沒有像之前般生氣，而是跟爸爸坐在客廳，跟女兒講這件長達21年的秘密。

其實我爸爸是同性戀，也交了一個男朋友，我也不是親生的，而是鄰居棄養的小孩，剛好他們也想要一個小孩，也就同意收養，而我的親生父母早就不知道跑去哪裡了⋯⋯

接受父父家庭

事主是被一對同性戀人收養的女兒，媽媽為了不讓養女遭受同儕的異樣眼光，為了女兒穿女裝長達21年。女兒一下子大受打擊，很難過，沒想到被爸媽騙了21年，但明白爸媽的苦衷是出於保護她，她接受了父父。

我跟他們說不需要偽裝自己，我不在意其他人的眼光，我很愛我父母，這樣就夠了！

網民大讚媽媽偉大

有關帖文引起熱議，不少網民指是虛假創作文，不明事主21年才知道媽媽是男生，實在太誇張，至少看過戶口名簿等資料，難以想像沒有親戚說出來、沒看過父母小時候的照片等等。

不過，的確台灣是通過同性婚姻法案，有同性家庭存在，有網民指出父母若刻意要隱瞞會千方百計，相信真有其事，「我相信他們一定也很掙扎，但一件事是肯定的，他們真的很愛你」、「妳的媽媽辛苦了！真的不需要偽裝！希望世界能越來越尊重『人』而非性別」、「他們真的很偉大」等。更多留言見下圖：

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責任編輯︰王明芳