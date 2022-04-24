【躁狂大媽】嫌少年打波太嘈阻礙孩子溫書　母女合力手撕籃球場地︰即刻走

▲ 內地一名躁狂大媽嫌少年打籃球太嘈阻礙孩子溫書，叫女兒合力徒手撕開籃球場地。

青年人打籃球難免會叫囂，內地江蘇揚州有大媽嫌籃球場上的聲浪影響孩子學習，一怒之下竟落場上演一幕「手撕籃球場」，嚇到打波的青年呆若木雞，更驚動警方介入。

最新影片推介︰

綜合內地傳媒報道，事發於20日（上周三）下午，一群男學生相約到揚州市某社區的籃球場打波，突然有一名大媽闖入場地破口大罵，不讓他們打波，更指責他們打籃球的「噪音」太大，影響到孩子學習，要求他們立刻離開。

▲ 大媽對籃球場上的噪音已經忍無可忍（微博圖片）

男學生見狀馬上道歉，並承諾打到太陽落山就會離開，接著繼續打波。怎料大媽仍感不滿，眼見未能趕走這群學生，竟然叫女兒出來，二人合力把籃球場的膠墊地皮徒手撕開。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

大媽拒絕與打波少年溝通

男學生被眼前畫面嚇傻，在兩母女破壞場地期間，他們一度上前欲與該對母女溝通，但大媽完全聽不入耳，他們無奈之下只好報警，並離開現場。

警方到場後介入處理，先對大媽作出口頭警告，並與社區管理人員協調賠償問題。社區一名管理人員表示，以前確曾有住戶反應過籃球場的位置太近民居，導致住戶常被打波聲影響到，相信是當初的設計有問題，會考慮之後遷走籃球場。

《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」 立即參加︰https://bit.ly/3CrwGul

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周日早上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD

責任編輯︰王明芳