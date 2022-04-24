鄧麗欣攜《12日》出席烏甸尼遠東電影節　Stephy靚爆出席國際首映禮

▲ 鄧麗欣出席烏甸尼遠東電影節。

第24屆烏甸尼遠東電影節於昨日（4月23日）開幕，由林愛華執導、鄧麗欣（Stephy）及馬志威（Edward）主演的電影《12日》入圍該影展競賽部份，競逐「The Mulberry Award For Best Screenplay」獎項。

《12日》於昨晚烏甸尼當地時間晚上7時半舉行首映，Stephy先以Fendi長裙現身影展開幕禮，司儀特別以「Diva」來介紹Stephy，見慣大場面的她特別向鏡頭報以甜笑回應。

與海外觀眾交流

隨後Stephy換上一條短裙出席首映禮，大批記者在紅地毯爭相拍照，及後於戲院內全場觀眾也報以熱烈掌聲，以迎接Stephy的進場。除了出席首映禮外，Stephy亦於今晨出席對談活動，與影迷作近距離接觸。

疫情下國際影展復辦，更有觀眾可以出席一同欣賞，Stephy直言可能因此觀眾也特別熱情：「據我所知今屆的烏甸尼影展也是自疫情以來，首次有現場觀眾入場一齊睇戲，可能因此觀眾反應好熱烈，畀到我好多的感動！好期待《12日》快啲在香港上映，可以同大家一齊在戲院感受這套電影。」

其實《12日》在烏甸尼斯影展舉行前，Stephy亦有點擔心當地人及其他國家觀眾，會否對香港地道的婚姻愛情故事沒有共鳴、甚至看不懂。

直至影片放映時，Stephy 看到現場觀眾的即時反應，雖然笑點和香港觀眾不同、又有一位日本男士觀後和Stephy攀談，笑言如果自己是男主角這樣對待太太，應該好快會被趕出家門。但見到外國觀眾的喜歡，Stephy亦鬆口氣。

抽時間歐遊

今次是Stephy相隔差不多3年再次飛歐洲，難得到訪意大利，Stephy影展後會多留當地數日才回香港。

出席影展活動外，Stephy也不忘品嚐當地美食，不過往往因時差，總是食晚餐食到一半Stephy會想瞓覺。

另外在影展上，Stephy 好開心遇上何超儀、陳子聰及詹昊宸等人， 說：「超儀、陳子聰同埋Jim Sir 佢地今次帶咗一套好有意思的記錄片去烏甸尼，好開心可以遠在意大利見到佢哋。」