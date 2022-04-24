【隔離設施】啟德社區隔離設施已建至第四層　下月起分階段落成提供3,000個房間【多圖】

▲ 啟德社區隔離設施已建至第四層。（發展局圖片）

政府建造多個社區隔離設施應對第五波疫情，位於啟德的社區隔離設施屬少數的多層隔離設施，樓高四層，可提供3,000個房間。

發展局局長黃偉綸今日（24日）發表網誌，講解啟德社區隔離設施的工程進度和特別之處。他又指，當疫情緩和後，部分設施或有潛質改為過渡性房屋，希望盡量做到以民為本。

與其他設施有別，啟德設施的規模較大，將提供約3,000個房間，樓高四層，設有升降機，其他輔助設施包括樓梯、走廊、屋頂等，均以預製組件形式製造，然後運往工地裝嵌。

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建築署工程技術秘書羅美斯指，現時啟德部分設施已建至第四層，並陸續進行機電設施的接駁和驗收工序。設施將於5月至6月分兩期完成。

由於啟德隔離設施樓高四層，需要提供升降機，建築署高級屋宇裝備工程師胡錦山指，通常升降機由訂購到最後交付使用需時最少半年，但由於抗疫有逼切需要，多方加強配合，終令升降機工程在短期內完成。

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責任編輯：陳梓蔚