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【CHILL CLUB】ViuTV音樂頒獎禮出席歌手名單曝光　姜糖到場打氣：姜濤今晚Good Show！

娛樂 19:08 2022/04/24

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姜糖到場支持偶像。（陳詠琪 攝）

ViuTV舉辦的音樂頒獎禮《CHILL CLUB推介榜 年度推介21/22》於今晚（4月24日）假九龍灣國際展貿中心匯星Star Hall舉行。

今次《CHILL CLUB推介榜 年度推介21/22》主題口號為「人人樂壇 音樂第一」，寓意香港樂壇需要集合所有人的力量推動發展，無論是作歌、寫歌、出歌、唱歌，甚至是聽歌的人，都是樂壇的一份子。當晚頒獎禮將會由駱振偉（Thor）擔任主持。

今晚出席頒獎禮歌手包括：張敬軒、AGA 江海迦、Gin Lee 李幸倪、Jace 陳凱詠、Kerryta、石山街、P1X3L、泳兒、陳柏宇、林奕匡、葉巧琳、黃妍、區子琳、衛蘭、Dear Jane、陳蕾、MC 張天賦、Gareth. T、張蔓姿、鄭欣宜、C AllStar、馮允謙、ANSONBEAN、MIRROR、ERROR、6膠（呂爵安、岑珈其、魏浚笙、徐浩昌、黃正宜、劉沛蘅）、per se、mansonvibes、Zpecial、WHIZZ、RubberBand、ToNick、MastaMic、JB、Kiri T、光頭幫TomFatKi、Billy Choi、岑寧兒、林家謙、Serrini、許廷鏗、MC $oHo & KidNey、高暉LK、Edward 黎啟峰、谷旻、李妍、力臻、Eagle 陳天翺、Mark 戴晉揚、Canband、ONE PROMISE、吳林峰、布志綸、Kendy Suen、小肥、Delta T、小塵埃、Yellow! 野佬、Kayan9896以及COLLAR。

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姜糖到場打氣

他們將重新演繹多首經典歌曲，至於《CHILL CLUB推介榜 年度推介21/22》共設12個獎項，當中包括6項個人獎 ─ 「CHILL CLUB年度男歌手」、「CHILL CLUB年度女歌手」、「CHILL CLUB年度組合」、「CHILL CLUB年度樂隊」、「CHILL CLUB年度唱作歌手」及「CHILL CLUB年度新人」；4項幕後獎 ─「CHILL CLUB年度作曲人」、「CHILL CLUB年度填詞人」、「CHILL CLUB年度編曲人」及「CHILL CLUB年度監製」。

另外歌曲獎有「CHILL CLUB年度十大歌曲」及「CHILL CLUB年度之歌」。除幕後獎外，以上多個獎項於早前由全港市民從入圍名單中投票選出，而「CHILL CLUB年度十大歌曲」中得分最高的歌曲將會成為「CHILL CLUB年度之歌」。

頒獎禮將在晚上8時舉行，不過一眾歌手粉絲在黃昏已在演出場外佈置了應援物為偶像打條，當中大批姜糖（姜濤粉絲）舉牌影大合照，並大叫「姜濤，今晚Good Show! 姜濤，生日快樂！」

此外，ERROR、P1X3L、ANSONBEAN、林家謙、陳天翺（Eagle）等的歌棄亦有到場為偶像打氣。

記者：梁樂欣

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