【賽馬會】賽馬日錄近16億投注額　「金鎗六十」破兩大記錄成焦點

▲ 由呂健威訓練的「金鎗六十」，今日在何澤堯胯下在沙田馬場勝出一級賽富衛保險冠軍一哩賽(1600米)。（馬會圖片）

由呂健威訓練的應屆馬王「金鎗六十」，今日（24日）在何澤堯策騎下，在沙田馬場勝出一級賽富衛保險冠軍一哩賽（1600米），生涯總獎金增至1.13億元，打破「美麗傳承」的記錄。

今次的勝利除為「金鎗六十」打破獎金記錄，更為牠取得出道以來的第21場勝仗，刷新香港賽駒的頭馬紀錄；亦是第10次攻下沙田1600米賽事，以及第2次贏得富衛保險冠軍一哩賽。

練馬師呂健威在賽後表示，很開心「金鎗六十」能夠打破兩項香港賽馬紀錄，因為很難才找得到這匹好馬。他又指，要在2日後才決定是否安排牠於6月出戰日本的安田紀念賽。最大擔憂是當地的檢疫安排，以及馬匹遠征時要舟車勞動。

在防疫措施限制下，馬會僅安排練馬師、騎師、相關職員外、預先訂座的董事、遴選會員、馬主及其同行賓客進入馬場。

今日沙田馬場的總入場人次為1,090人，較去年4月25日的5,719人大幅減少。在投註額方面，今日錄得15.99億元投注，較去年4月25日的16.11億元略為減少。

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責任編輯：陳梓蔚