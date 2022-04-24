【熔斷放寬】國泰6月7日起日日設倫敦返港航班　留學生家長成功搶飛惟擔心更易觸發熔斷

▲ 港府日前宣布5月1日起放寬航空公司熔斷機制，提高熔斷門檻。（資料圖片）

港府日前宣布5月1日起放寬航空公司熔斷機制，熔斷門檻由全機3人確診，增至5人或全機5%乘客確診，以較高者為準，航綫禁飛日數亦由7天減至5天。升學顧問預計英國返港留學生機位需求數以百計，國泰航空最新航班時間表顯示，6月英國倫敦返港航班數目大增近3倍，6月7日起至月底每日都設返港航班，其中3天更是每日3班機，但有成功搶飛的家長擔心航班加密會更易觸發熔斷，「雖然訂咗機票但個心都係囉囉攣，只可以祈禱唔好俾前面班機熔斷。」

政府於上周五（22日）宣布下月放寬熔斷機制門檻，國泰航空當日稱會逐步恢復更多航班據知國泰網頁近日陸續更新航班時間表，截至今日（24日）傍晚7時許，5月有13天均設英國倫敦返港航班；6月份航班更由早前全月只有3天各設3班機，現更新為6月7日至30日起每日均設返港航班，6月7、17、27日更是每日3班航班；同時，5月及6月分別有5天及2天提供英國曼徹斯特返港航班。

至於由香港前往英國航班，則由6月5日至30日起每日提供航班服務，其中6月5、15、16、25、26日每日2班機。

此外，其他歐洲國家航班則暫時未見復常，法國、德國及荷蘭全月只有2至3天設返港航班。

英國留學生家長關太向TOPick表示，其就讀Year 11的16歲女兒自去年暑假已因航班熔斷、1年多未有返港，原打算安排女兒在今年6月底考試後盡快回港，故早於去年底已分別從國泰及英國航空預訂6月機票，惟其後有關航班均告取消，關太上月獲國泰編配7月機位，同時繼續排6月候補機位，但直至港府日前宣布放寬熔斷機制後，她在昨日透過Facebook及網上討論區才知悉國泰正陸續加開6月份航班，隨即致電國泰熱線改回預訂6月底機票，形容國泰一直未有主動通知正排6月航班候補的家長，她無奈道：

我成日打去（國泰）hotline，每次要2、3個鐘，最長要5個鐘，職員話要等5月中打後先有機會出7月確實時間表。好多人好似我地等緊，應該俾我地先！

雖然成功搶飛，但關太仍擔心女兒有機會再滯留英國，指早前返港航班已經不算多，仍經常觸發熔斷，新機制下如同機3人確診，加上1人未符相關入境防疫規例，亦很容易觸發熔斷，她說：

雖然book咗但個心都係囉囉攣，之前每10日先1班機，熔斷7日後唔會有影響，依家日日都有機（航班），只可以祈禱唔好俾前面班機熔斷。

升學顧問、英識教育執行董事陳思銘笑言，自己像區議員般不斷接獲滯留英國的留學生家長求助，引述家們普遍對於放寬熔斷機制反應正面，但由於早前多間航空公司取消英國返港航班，不少留學生家長一早規劃第二方案，留在英國過暑假，已預訂在寄宿家庭或酒店等，舉例如未成年學生要在合規的監護人家人留宿，每日花費高達600元，但預計放寬熔斷後從英國返港的留學生需求仍是「數以百計」。他亦指，部分家長已成功預訂機票安排子女返港，「安心啲返，但都唔坐定粒六。」

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記者：馮琪雅