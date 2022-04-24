【第五波疫情】精神科醫生指疫後求助個案或現海嘯式增長　籲政府展開精神健康普查作更好準備

▲ 精神科專科醫生麥永接。（資料圖片）

精神科專科醫生麥永接指出，新冠病毒大流行讓全球焦慮和抑鬱患病率急增25%，建議政府將精神健康納入新冠防疫及康復方案，建立平台集中支援疫下受情緒困擾患者，同時促政府展開精神健康普查，評估社會對精神健康服務的需求，以應對疫情後或出現的求助個案海嘯式增長，在人手及支援上作更好準備。

麥永接引述世界衞生組織3月發布的科學簡報，指在新冠大流行的第一年，全球焦慮和抑鬱患病率大幅增加25%，以年輕人和婦女最受影響，認為精神及情緒困擾亦是不容忽視的「長新冠症狀」，建議政府將精神健康納入新冠防疫策略及康復方案，可以考慮由政府統籌建立一個大型線上精神健康服務平台，集中處理疫情下受情緒困擾市民的求助。

麥永接又認為，疫下有不少有精神健康問題的市民因擔心受感染及害怕服用精神科藥物等而延遲尋求專業協助，估計精神健康服務的需求可能出現滯後，建議政府盡快展開精神健康普查，及早識別有需要人士並評估社會實際需求，在人手及支援上作更好準備，以應對疫情後或出現的求助個案海嘯式增長，否則市民或要輪候逾年方可見醫生，無法得到適切治療。

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記者：黃小冰