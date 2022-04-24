【聲生不息】選唱陳奕迅歌曲奪金曲獎　楊千嬅憶新秀獲梅艷芳鼓勵

▲ 楊千嬅奪最受受歡迎金曲獎。

由無綫聯同芒果TV合辦的音樂综藝節目<聲生不息>，打頭炮演出有楊千嬅、林子祥、葉蒨文、炎明熹、曾比特、林曉峰等，及多位內地歌手携手合作。在節目中千嬅揀選一曲《無條件》，原唱是好朋友陳奕迅！最後千嬅憑這首歌更奪得《最受歡迎金曲奬》！

楊千嬅覺得今次可以得到最受歡迎金曲奬，是因為這首歌很有力量，所以要感謝陳奕迅有那麼多好的作品。也是感謝每位觀眾朋友一起在這個舞台上的一點共鳴！

▲ 千嬅起樂壇回憶。

千嬅揀唱《無條件》，因為她很喜歡這首歌，可能年輕的時候未必明白這份歌詞，但是現在40多歲，再回頭看看，其實這是一個人生很大的道理。人生很多時候追求自己的目標或夢想時都會無條件付出，年少的時候可能會覺得這種無條件是有一種犧牲，但是現在回想過去你會發現，其實是你非常有自信，對生活的一種自我肯定，你才可以無條件去完成那個未必有一個好結果的事情。所以當時她不知道結果會怎樣，就是無條件的去追。

今次《聲生不息》以推動廣東歌為主，千嬅覺得港樂的驕傲就是演藝圈裡面每一個前輩對師弟師妹的愛，用音樂傳承的過程當中也需要幫忙，還要給予。

▲ 《聲生不息》

千嬅表示，港樂的驕傲還有就是友情，她跟Eason出道在同一個比賽，Eason不時對她提點，大家的音樂也是會互相分享一些情緒或者一些記錄，所以Eason 在音樂上對她影響很。另外，還有有梅姐（梅艷芳），一個大師姐，她會很關注每一屆出來的師弟師妹，她會給新人演出機會，還讓大家知道有一個新人叫楊千嬅。

千嬅又覺得最重要的部分是前輩給她的支持，還有家人，身旁每一個好朋友給她的愛，每一個好的音樂製作人為了品質無條件去付出，給她最好的作品。

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