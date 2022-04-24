李家超問「生意好嗎？」　原來該店鋪將光榮結業

▲ 特首選舉候選人李家超，今日首次落區。（陳國峰攝）

特首唯一候選人李家超，今日在油麻地首次落區，展示親民形象。但他經過一間有數十年歷史的藥房時，竟因一句「生意好嗎？」，引起關注。

李家超昨日首次落區，到油麻地探訪兩個基層家庭，沿路不斷向市民揮手示好，經過多間店舖，更熱情地向店員問好說︰「大家生意好嗎？」怎料，其中一間店舖，原來是即將結業的藥房，而且，店面已貼上「光榮結業」、「多謝支持」、「有緣再見」等大字。

對於李家超問候「大家生意好嗎？」，藥房店員也回應了一句︰「生意好呀！」

李家超競選團隊中人解釋指，李家超下車經過幾家店舖，都有向店員揮手問好，其實很正常，大家都很熱情，只是無留意當中一家有結業告示。

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