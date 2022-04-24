【聲生不息】曾比特奪最受歡迎金曲第一名　Mike為唱歌失正職仍無悔

▲ 曾比特演出《聲生不息》。

TVB音樂節目《聲生不息》召集香港及內地殿堂級歌手與新生代唱將，今晚首集新一代的炎明熹表現亮眼外，另一新生代歌手曾比特（Mike）亦獲得不少讚賞。

曾比特所獻唱的《初戀》更勇奪「最受歡迎金曲之全場排名第一」金曲，並且成為首集首位入圍港樂時代唱片的歌手！首度在內地節目大展歌喉的Mike，由於表現亮麗成焦點，就連他的「爆炸頭」亦成主持及歌手們熱議對象，Mike在台上笑言由於頭髮體積龐大，以致拍照及錄影期間都要相當小心，更被製作組視為「頭」號注意人物，相當搞笑。

▲ 曾比特所獻唱的《初戀》更勇奪「最受歡迎金曲之全場排名第一」金曲。

【聲生不息】曾比特《我以為》繼續慘情 Mike搞笑討好女神

參加《造星》入行

因參加《全民造星II》被Eric Kwok發掘成樂壇新人的Mike，因其爆炸頭形象鮮明，成為標記。歌唱了得的Mike，入行前原有兩份工作，而做樂壇新人時收入未穩定，Mike稱他一直有兩份正職，包括全職音響技術人員，及兼職歌唱老師，以維持生計。

可是，Mike去年卻因為唱歌而失掉了正職工作。他透露：「我一直都好努力上班，但做歌手的時間難預計，未必配合到寫字樓朝九晚五的時間，最後也無奈失去了這份工作。而做音響工作原是一份很穩定的穩定，靠此來應生活開支，現在沒有這份工，都有點擔心。」

▲ （經濟日報圖片）

Mike現時仍會繼續唱歌唱老師，除保持有收入，他亦很喜歡跟人分享唱歌和舞台上的經驗。

由《造星》比賽至正式加入樂壇，Mike坦言壓力一定有，但同時也充滿期待。「因為這是自己的夢想，亦好想疫情快點過，我可以多做現場演出，跟觀眾可以更多互動。」