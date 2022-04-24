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【CHILL CLUB】MIRROR跳唱大熱歌曲《BOSS》　鄭欣宜教主跳唱熱爆全場【多圖】

娛樂 21:04 2022/04/24

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（陳詠琪、梁樂欣攝）

ViuTV舉辦的《CHILL CLUB推介榜 年度推介21/22》於今晚（4月24日）假九展舉行，全晚將頒發6個個人獎項、4個幕後獎項和2個歌曲獎項。

今晚《CHILL CLUB推介榜 年度推介21/22》開場由多位歌手演出揭序幕，包括Edan（呂爵安）唱《E先生 連環不幸事件》、衛蘭唱《It's OK To Be Sad》、馮允謙唱《思念即地獄》、姜濤唱《Master Class》、林奕匡唱《關於愛的碎念》、C AllStar唱《留下來的人》、泳兒唱《荊棘海》、AGA唱《CityPop》，以及由MIRROR作開場表演壓軸，跳唱歌曲《BOSS》，全場氣氛高漲。

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主持駱振偉在台上宣布今次的總投票量有138萬人次，每個獎項平均有17萬人次。

在頒發了5個歌曲獎後，由AK（江𤒹生）與Lokman（楊樂文）、Anson Lo（盧瀚霆）、Jace（陳凱詠）、鄭欣宜在台上跳唱。另外，亦邀獨立歌手MastaMic、JB、Kiri T、TomFatKi x Billy Choi演出，台下一眾歌手亦起身隨歌而舞。

頒發完幕後獎後，由一班歌手唱R&B的歌曲，分別為黃妍與葉巧琳唱《Little People》x《二人份》 、馮允謙與張天賦（MC）唱《報復式浪漫》x《時候不早》、AGA江海迦與衛蘭唱《Two at a time》x《Little Miss Janice》和Gareth.T與姜濤唱《勁浪漫 超溫馨》x《鏡中鏡》。

得獎名單如下：

「CHILL CLUB年度十大歌曲」第十首：RubberBand《Ciao》
「CHILL CLUB年度十大歌曲」第九首：林家謙《神奇的糊塗魔藥》
「CHILL CLUB年度十大歌曲」第八首：MC 張天賦《記憶棉》
「CHILL CLUB年度十大歌曲」第七首：C AllStar《留下來的人》
「CHILL CLUB年度十大歌曲」第六首：Jer 柳應廷@MIRROR《狂人日記》
「CHILL CLUB年度十大歌曲」第五首：張敬軒《悄郎君》
「CHILL CLUB年度十大歌曲」第四首：Edan 呂爵安@MIRROR《E先生連環不幸事件》
「CHILL CLUB年度十大歌曲」第三首：姜濤@MIRROR《Master Class》
「CHILL CLUB年度十大歌曲」第二首：MIRROR《BOSS》
「CHILL CLUB年度作曲人」：吳林峰
「CHILL CLUB年度填詞人」：黃偉文
「CHILL CLUB年度編曲人」：Ariel Lai
「CHILL CLUB年度監製」：Edward Chan

最新影片推介：張明偉專訪

記者：梁樂欣
 

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