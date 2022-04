【CHILL CLUB】MIRROR跳唱大熱歌曲《BOSS》　鄭欣宜教主跳唱熱爆全場【多圖】

▲ (陳詠琪、梁樂欣攝)

ViuTV舉辦的《CHILL CLUB推介榜 年度推介21/22》於今晚(4月24日)假九展舉行,全晚將頒發6個個人獎項、4個幕後獎項和2個歌曲獎項。

今晚《CHILL CLUB推介榜 年度推介21/22》開場由多位歌手演出揭序幕,包括Edan(呂爵安)唱《E先生 連環不幸事件》、衛蘭唱《It's OK To Be Sad》、馮允謙唱《思念即地獄》、姜濤唱《Master Class》、林奕匡唱《關於愛的碎念》、C AllStar唱《留下來的人》、泳兒唱《荊棘海》、AGA唱《CityPop》,以及由MIRROR作開場表演壓軸,跳唱歌曲《BOSS》,全場氣氛高漲。

主持駱振偉在台上宣布今次的總投票量有138萬人次,每個獎項平均有17萬人次。

在頒發了5個歌曲獎後,由AK(江𤒹生)與Lokman(楊樂文)、Anson Lo(盧瀚霆)、Jace(陳凱詠)、鄭欣宜在台上跳唱。另外,亦邀獨立歌手MastaMic、JB、Kiri T、TomFatKi x Billy Choi演出,台下一眾歌手亦起身隨歌而舞。

頒發完幕後獎後,由一班歌手唱R&B的歌曲,分別為黃妍與葉巧琳唱《Little People》x《二人份》 、馮允謙與張天賦(MC)唱《報復式浪漫》x《時候不早》、AGA江海迦與衛蘭唱《Two at a time》x《Little Miss Janice》和Gareth.T與姜濤唱《勁浪漫 超溫馨》x《鏡中鏡》。

得獎名單如下:

「CHILL CLUB年度十大歌曲」第十首:RubberBand《Ciao》

「CHILL CLUB年度十大歌曲」第九首:林家謙《神奇的糊塗魔藥》

「CHILL CLUB年度十大歌曲」第八首:MC 張天賦《記憶棉》

「CHILL CLUB年度十大歌曲」第七首:C AllStar《留下來的人》

「CHILL CLUB年度十大歌曲」第六首:Jer 柳應廷@MIRROR《狂人日記》

「CHILL CLUB年度十大歌曲」第五首:張敬軒《悄郎君》

「CHILL CLUB年度十大歌曲」第四首:Edan 呂爵安@MIRROR《E先生連環不幸事件》

「CHILL CLUB年度十大歌曲」第三首:姜濤@MIRROR《Master Class》

「CHILL CLUB年度十大歌曲」第二首:MIRROR《BOSS》

「CHILL CLUB年度作曲人」:吳林峰

「CHILL CLUB年度填詞人」:黃偉文

「CHILL CLUB年度編曲人」:Ariel Lai

「CHILL CLUB年度監製」:Edward Chan

記者:梁樂欣